Eduardo Cerdeira: «Ademas de honestidad se necesita idoneidad para gobernar»

El abogado y dirigente político, Eduardo Cerdeira analizó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la reciente implementación de ‘Ficha Limpia’ en el distrito de General Arenales y su correlato en 9 de Julio con la aprobación por parte del Concejo Deliberante de lo que aquí tomó el nombre de ‘Ordenanza de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Municipal’, una iniciativa presentada por el bloque de concejales de la UCR, votada por unanimidad.

“No apoyo Ficha Limpia” dijo Cerdeira “si impide que personas sin sentencia firme accedan a cargos públicos; eso vulnera el principio de inocencia y derechos constitucionales. La ordenanza parece más marketing político que una verdadera garantía republicana, y quienes la impulsan muestran contradicciones políticas”. También agregó que, según su parecer, “hay temas locales mucho más urgentes que debatir, y además de honestidad, se necesita idoneidad para gobernar”.

Consultado sobre la situación interna del Partido Justicialista expresó: “Toda la vida pasó esto; hasta con Perón vivo, cuando hubo quienes quisieron hacer ‘peronismo sin Perón, como Vandor (Augusto Timoteo) dirigente de la UOM. El día que el peronismo no tenga internas, estaríamos perdidos, quiere decir que no va a existir un cuestionamiento. Y esto se va a definir, seguramente, con una interna. Pero no perdamos de vista el resto por esta critica que hace el periodismo oficialista a la interna del peronismo como si este no tuviera candidatos o como si el peronismo no se ocupara de la realidad de la gente, que si lo hace y diariamente”.

También auguró momentos duros para el futuro tras las consecuencias que dejará el gobierno de Milei: “lo veremos dentro de tres años –mensuró– cuando las empresas sigan cerradas o cueste reabrirlas o no haya trabajo para nadie”.

En cuanto a la realidad local y la posibilidad de un eventual triunfo del peronismo Cerdeira dijo que “el peronismo siempre está preparado y nunca desentonó”.