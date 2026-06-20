Fin de semana campero en Patricios

Patricios se prepara para disfrutar de un fin de semana con doble festejo. Hoy sábado, día de la bandera, y mañana domingo, día del padre, hay una gran fiesta campera en un predio a la entrada de la localidad, organizada por El Redomón, la entidad de Silvia Cristaldo y su esposo, Matias.

Silvia dialogó con Marta Campelli en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9 / Mie. 20hrs) y contó el cronograma pensado para ambas jornadas: «El Sábado a las 10 am estaremos anotando los rienderos en las 4 categorias. Habrá premios imprtantes en efectivo y una potranca en la categoría Libre. Y el domingo será la jineteada. Arrancamos a las 9 arranca anotando para el cuero tendido a sorteo para tener monta, categorías Basto y Grupa. Y habrá jineteada de petisos, que es lo que espera la gente».

Confirmaron participación tropillas de varios lugares. La animación estrá a cargo de Gustavo Andrade y Osvaldo Santilli y también estará el payador Alejandro Armendáriz. Silvia dejó en claro que «el domingo a la tarde habrá alguna sorpresa por el Día del Padre«.

Una gran cantina será el lugar de encuentro y habrá varios puestos de artesanos.