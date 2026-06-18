Quiroga recibió al municipio

Tal como se anticipó, el programa «Municipio Cercano» desembarcó este miércoles en la localidad de Quiroga. Durante la mañana, diversas dependencias municipales se instalaron en la delegación para ofrecer atención directa en áreas clave como educación vial, defensa del consumidor, bromatología, gestión ambiental, producción y defensa civil. La iniciativa busca facilitar que los habitantes del interior del distrito realicen trámites y consultas sin necesidad de trasladarse a la cabecera del partido.

La intendente Gentile fue parte de la la movida y, acompañada por el delegado municipal, Juan Carlos Silva, recorrió el hospital local para evaluar el estado del sistema sanitario junto al personal médico. También supervisó los trabajos de infraestructura que se realizan en la plaza principal, donde se lleva a cabo el recambio de veredas mediante un convenio con la cooperativa local, y constató la instalación de nuevas luminarias sobre la calle 28 de Marzo.



La agenda institucional concluyó con una reunión con Néstor Zabaleta, gerente de la Cooperativa Eléctrica, y una serie de encuentros con residentes de la zona, quienes expusieron sus principales demandas en materia de servicios y seguridad. Desde el Ejecutivo local destacaron que el programa continuará replicándose en otras localidades del distrito para consolidar una gestión de proximidad.