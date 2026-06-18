Newcom: Argentina campeona sudamericana con adn nuevejuliense

La Selección Argentina de Newcom se consagró campeona del Torneo Sudamericano en la categoría mixto de mayores de 50 años, certamen disputado durante el último fin de semana en esta localidad uruguaya. Dominó la competencia de principio a fin tras vencer a Uruguay, Chile y Paraguay. La campaña del equipo nacional fue calificada por los especialistas como magnífica, logrando imponerse en dos oportunidades a cada uno de sus rivales y exhibiendo un nivel de juego individual y colectivo muy superior al de sus oponentes.

La formación campeona contó con el protagonismo de dos jugadores pertenecientes al Club Atlético de la ciudad de 9 de Julio, Marcelo Dicásolo y Alejandra Aramburu, quien además fue la capitana del equipo.

El podio fue completado por Uruguay, que se alzó con el subcampeonato, mientras que Paraguay finalizó en el tercer puesto y Chile ocupó la cuarta posición.

El plantel campeón estuvo conformado por un grupo federal que incluyó a María Alejandra Aramburu, Julio C. Brandan, Laura M. Subiabre, Marcelo F. Dicásolo, Mónica Juárez, Sebastián Majluf, Fabiana Gorriti, Pedro M. Morales, Alfredo Arias, Graciela Alonso, Darío Duarte, Elio C. Duran, María Andrea Cuello y Juan Manuel Pereyra. La conducción táctica del seleccionado estuvo a cargo de la estratega Lorena Cuevas, quien contó con la asistencia técnica de Ivana Gorosito.