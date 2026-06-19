Néstor Zabaleta: «Necesitamos ponernos todos a trabajar para recuperar Quiroga”.

Tras la visita a Quiroga del programa «Municipio Cercano» el miércoles último (Ver nota: ‘Quiroga recibió al municipio’) donde diversas reparticiones municipales se instalaron en la delegación para ofrecer atención directa a los vecinos y donde también estuvo la visita de la propia intendenta, María José Gentile, a las oficinas de la Cooperativa De Provisión De Obras Y Servicios Públicos Facundo Quiroga Limitada, dialogamos en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) con el gerente de la entidad, Néstor Zabaleta: “Recibimos la visita de la intendenta para supervisar proyectos en marcha: veredas en la plaza principal, nueva iluminación LED en la calle 28 de Marzo y propuestas de bacheo. La cooperativa aporta mano de obra y gestión, el municipio fondos que surgen de la ley provincial que se paga en la boleta mensual de consumo eléctrico y que buscamos queden en la localidad. Seguimos presentando proyectos conjuntos para mejorar el pueblo, priorizando que los recursos locales se inviertan en Quiroga».

El pavimento de las calles de Quiroga siempre fue motivo de preocupación para los vecinos de la localidad. Zabaleta se refirió a una reciente visita a la ciudad de Lincoln para ver la prueba piloto de un nuevo material para asfalto en aquella ciudad: “Estamos evaluando un nuevo material para bacheo manual, recomendado por vialidad provincial, que permite transitar enseguida tras aplicarlo; el trabajo lo hará personal de la cooperativa, pero primero necesitamos diagnosticar el estado de la calle para presupuestar correctamente, ya que está muy deteriorada”.

También se ocupó de la obra eléctrica, el tendido de 33.000 kW. El Triunfo-Quiroga, que “avanza lento por demoras de pago y problemas de agua en el terreno, pero avanza y la empresa sigue trabajando”. Interrogado sobre la situación actual de la localidad expresó: “El pueblo está muy deteriorado y necesita mucha obra. Valoro que la intendenta y su equipo estén presentes y agradezco que sumen a la cooperativa. Los quiroguenses necesitamos ponernos todos a trabajar para recuperar el pueblo”.