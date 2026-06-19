El Club San Martín celebró su 85º aniversario

El Club Atlético San Martín cumplió ayer 18 de junio ochenta y cinco años de historia institucional en un momento de plena expansión y consolidación social. Para marcar este hito, la entidad ha difundido un documento audiovisual en el que su presidente, Daniel Farías, junto al vicepresidente Gonzalo Martí y el tesorero Roberto Ronvaux, repasan los logros alcanzados y proyectan el futuro de la organización.

En la actualidad, el club registra un flujo diario de entre 800 y 1.000 personas que participan en sus diversas actividades. Este notable crecimiento impulsó una constante readecuación de sus infraestructuras para dar respuesta a la alta demanda.Entre las novedades más destacadas, la comisión directiva anunció la construcción de nuevos vestuarios destinados a equipos locales, visitantes y árbitros en la cancha secundaria de fútbol «Salvador Marrafino». Esta obra permitirá que tanto las categorías del fútbol infantil como el fútbol femenino dispongan de instalaciones propias y adecuadas para la competición.

Este proyecto se suma a una serie de mejoras recientes que incluyen la renovación de los sistemas de iluminación y diversas reformas edilicias, orientadas a optimizar la comodidad de los deportistas y facilitar la labor de los colaboradores. Hoy en día, San Martín ofrece una propuesta que abarca disciplinas como tenis, hockey, patín, vóley, bochas y fútbol —en categorías menores y adultos—, respaldadas por sus respectivas escuelas formativas que garantizan el relevo generacional de la institución.