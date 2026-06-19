Alerta por el robo de una fuente radiactiva de uso médico

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) emitió una alerta nacional tras confirmarse el robo de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, un material utilizado habitualmente para verificar equipos de medicina nuclear. Según informó el organismo oficial, la desaparición del dispositivo fue reportada el pasado 16 de junio de 2026. El material sustraído se encuentra en forma de gel, contenido en un envase plástico transparente que a su vez está alojado dentro de un blindaje de plomo diseñado específicamente para su protección y transporte seguro.

Los expertos de la ARN han precisado que el riesgo radiológico para las personas es muy bajo, siempre y cuando el material permanezca confinado dentro de su estructura de plomo. Sin embargo, ante el peligro potencial que representa una manipulación indebida, las autoridades han solicitado de forma urgente a la población que, en caso de localizar el objeto, eviten tocarlo, abrirlo o manipularlo, y procedan a alejarse inmediatamente del lugar.

Para canalizar cualquier hallazgo o información que pueda facilitar la recuperación del dispositivo, el organismo ha habilitado las líneas de la Guardia del Sistema de Intervención ante Emergencias Radiológicas (SIER), correspondientes a los números telefónicos de Buenos Aires 011 15 4471-8686, 011 15 4470-3839 y 011 15 4421-4581, además de mantener canales informativos en su sitio web oficial.