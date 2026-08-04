Después de la lluvia, salió Navone

Mariano Navone superó al italiano Matteo Berrettini por 3-6, 7-6 (7-5) y 6-3, por la primera ronda del Masters 1000 de Montreal, en un partido marcado por las interrupciones por la lluvia. El encuentro estaba programado para el domingo, pero el clima atrasó la jornada inaugural generando una reprogramación de varios partidos para este lunes.

Pero la lluvia insistió en ser partícipe también en el comienzo de la semana y volvió a postergar durante dos horas el comienzo del encuentro. Finalmente, el match arrancó y Navone se quedó con el primer set. Berrettini hizo pesar su potencia de saque y, no sin batallar, igualó el marcador al ganar el segundo set en un ajustado tie break.

El nuevejuliense cerró el desafío ganando el tercer set por 6/3, después de un partido que de juego tuvo menos de dos horas pero, con las demoras, se estiró más de tres.

Una victoria que sirve de envión anímico y de confianza para Navone en el comienzo de la gira norteamericana sobre cemento que terminará en un par de semanas en el US Open, además de reafirmar el gran año que viene teniendo el nuevejuliense desde que Alberto Mancini se convirtió en su entrenador. Ahora lo espera el de Mónaco, Valentín Vacherot, para otro gran desafío en segunda ronda, de esos que tanto le gustan al argentino.