Voleibol: Atlético 9 de Julio ascendió a la Primera «B» en la Liga Chivilcoyana

Tras una campaña en la que solo registraron una derrota, el equipo femenino de voleibol del Club Atlético 9 de Julio logró el ascenso en el Torneo Apertura. El certamen, organizado por la Liga Chivilcoyana de Voleibol, reunió a varios clubes de una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. En este marco, el conjunto nuevejuliense inició su recorrido en la Primera «C», donde compitieron divididos en dos zonas. El equipo demostró rápidamente su jerarquía al consagrarse campeón invicto de su grupo durante la fase regular, un desempeño que les otorgó el pase directo a las instancias decisivas disputadas el pasado sábado.

El camino hacia la final

En semifinales, el equipo se midió ante Sarmiento de Junín ganado el encunetroen sets corridos, con parciales de 25 a 12 y 25 a 20. La final enfrentó al Club Porteño de Bragado. Si bien el equipo rival logró imponer sus condiciones y se llevó el encuentro con resultados de 25 a 18 y 25 a 15, la caída no opacó el balance de la temporada. Con este subcampeonato y un historial de un único partido perdido en todo el torneo, el Club Atlético 9 de Julio cumplió su principal objetivo deportivo: el ascenso directo a la Primera «B».

El equipo que salió a la cancha en esta jornada histórica, bajo la dirección técnica de Luz Picardo, estuvo integrado por Virginia Hayes, Magalí Cerasa, Catalina Seijo, Paula Dorsi, Delfina González, Paula de Papa y Julieta Arauz. Además, el plantel contó con el acompañamiento presencial de Clara Perotta y Julieta Zapata, quienes, a pesar de no poder disputar los encuentros debido a lesiones, se mantuvieron junto al grupo.

Desde la Subcomisión de voleibol de Atlético destacaron que este logro es el resultado de un esfuerzo colectivo e hicieron un especial agradecimiento a quienes forman parte de la estructura diaria del equipo, mencionando a Fernanda Arbeleche, Bárbara Gómez, Agustina Negueli, María Eugenia Centeno, Gastón Pugliese y a todos los colaboradores que asumen el rol de sparring cada vez que los entrenamientos lo requieren.

Renovación y apoyo comercial

El equipo estrenó diseño de camisetas durante la etapa final. La institución aprovechó el cierre del torneo para agradecer públicamente a los sponsors, desatcando que su respaldo fue fundamental no solo para la adquisición de la nueva indumentaria oficial, sino también para la compra de pelotas nuevas de cara a los exigentes desafíos que traerá la próxima temporada en la Primera «B».