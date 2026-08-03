El bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla que se pregunta

El hecho de vandalismo, arrojando piedras la noche del jueves 30 de julio contra el Hogar de Ancianos, puede ser un suceso aislado. Pero tal vez no lo es si se repasan otros ocurridos meses atrás sobre personas con discapacidad y ataques contra menores en la estación ferroviaria.

En el Hogar ‘Santo Domingo de Guzmán’ se produjeron daños en los vidrios de algunas ventanas de dormitorios lo que generó malestar y preocupación entre los residentes.

Más allá de lo repudiable del hecho, condenado desde todos los sectores, se ha puesto en marcha una investigación del hecho para dar con el o los responsables. Al flamante titular de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito se le suma un nuevo punto de preocupación, como si ya no tuviera suficiente con los que se conocían al tomar su cargo y la pregunta de rigor es ¿Qué tienen en la cabeza quienes producen estos episodios condenables?

Bolilla que se pregunta 2

Cuál será el motivo por el cual, al día de hoy y luego cinco días, aun no hubo comunicación ofical sobre la reunión de funcionarios municpales con representantes de vecinos de El Provincial?

Bolilla de expectativa

La reunión por la seguridad en la localidad de El Provincial para el miércoles 5 de agosto a las 20:30 hs en el Club 18 de Octubre entre autoridades y vecinos llega cargada con todas las expectativas derivadas de la frustrada convocatoria del 18 de junio, atenuadas un poco con la realizada en el Salón de las Américas el jueves 30 de julio con la Sociedad de Fomento del pueblo y la delegada del mismo.

Los anuncios que se esperan son por ahora más importantes que las palabras.

Bolilla de mudanza

La necesidad de achicar gastos, ante el costo de alquileres, potenciado por el comercio digital -cada día más creciente- ha reconfigurado el centro comercial nuevejuliense, con traslados y recambios. Es una tendencia, si bien no explosiva por lo menos creciente, con el típico cartel ‘nos trasladamos a…’ orientando a los transeúntes o clientes habituales a seguirlos en la nueva dirección.

Es una suerte de frustración para quienes deben tomar esa decisión y a la vez emprender la dificultosa tarea de conquistar nuevos clientes en otro paisaje -otro sector u otro barrio con otras características-. Hay que reducir costos y el del alquiler es el principal, adaptándose al magro nivel de ventas. Es que el consumo se ha retraído y si bien tampoco significa el cierre del comercio, pero si la mudanza se orienta hacia espacios más pequeños o ubicados en zonas con alquileres más accesibles.

Bolilla en bloque

La entrega de mobiliario destinado a nueve escuelas del distrito alcanzó a 120 sillas y 60 mesas. Esto ocurrió el último día de julio, el viernes 31 en la Escuela Técnica n ° 1 ‘Otto Krause’. Lo llamativo del acto fue la presencia masiva de todos los consejeros escolares allí. ¿Es consenso donde todas las fuerzas políticas dejan de lado sus diferencias? o ¿es tratar que nadie ‘me saque ventajas’? Preferimos que sea la primera opción.

La segunda sorpresa fue el anuncio de la presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana, quién informó que la gestión se venía realizando desde hacía un tiempo y “se logró destrabar por la intervención del consejero Enzo Zega a través de un contacto político con el senador Germán Lago y la concejal Nancy Grizutti. Es importante que todos aportemos, más allá del color político, para las instituciones”, dijo Maidana y prometió “Vamos a continuar con las gestiones”.

Bolilla de orgullo

El Club de Leones de 9 de Julio recibió el premio Palmas de Oro el domingo 26 de julio en Lanús. El premio Palmas de Oro es el máximo galardón -entregado por el gobernador León Gustavo Gil y premia la labor realizada en el período 2025-2026. La delegación nuevejuliense, que disfrutó de una jornada de camaradería también recibió el parche de club 100% y un reconocimiento por la labor en la causa global de Visión, el programa enfocado en prevenir la ceguera evitable, tratar los problemas de la vista y ayudar a las personas ciegas o con baja visión.

Bolilla de Humor

– Corazón no prende la luz del baño ¿te podés fijar que tiene?

– ¿Me viste cara de electricista a mí?

– Mi amor, la puerta de atrás no cierra bien ¿le podés dar una solución?

– Mirame bien ¿tengo pinta de cerrajero yo?

– Mi amor el portero eléctrico no anda ¿lo podés revisar?

– ¿Qué soy técnico electrónico yo?

Un día el marido llega a la casa y se encuentra con que la pata de la mesa estaba firme y segura; la canilla ya no goteaba con esa interminable e insoportable tic, tic, tic; la luz del baño encendía y apagaba excelentemente; la puerta cerraba sin ningún problema y el portero sonaba a la perfección. El hombre atónito le preguntó a su mujer:

– ¿Qué pasó acá?

– Mira querido, vino el vecino y se ocupó de todos los detalles. El trabaja como personal de mantenimiento y muy amablemente se ofreció a solucionar todos los detalles.

– ¿Y cuánto te cobró?

– Nada, corazón. Al terminar le pregunté ¿Cuánto le debo? Y él, bromeando me dijo, no es nada, con una buena torta de chocolate o bien con una intimidad desenfrenada me siento más que retribuido.

– ¿y como te salió la torta amor?

– Qué ¿tengo cara de repostera yo?