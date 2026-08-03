El massismo frena el intento de Kicillof por reinstaurar las reelecciones indefinidas

El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, bloqueará cualquier intento de restituir las reelecciones indefinidas para los intendentes bonaerenses. La decisión representa un revés significativo para el gobernador Axel Kicillof, quien en los últimos días había reactivado el debate con miras a modificar la ley sancionada en 2016, abriendo un frente de conflicto que trasciende a la coalición oficialista y alcanza a los principales partidos de la oposición.



La postura del massismo fue explicitada por el diputado provincial Rubén Eslaiman, uno de los referentes legislativos del espacio en la provincia. Según los datos reportados por el sitio Cuarto Político, el legislador adelantó que su bloque votará por la negativa ante cualquier iniciativa que busque eliminar la restricción actual. El argumento central de este espacio es mantener la coherencia histórica, dado que el propio Frente Renovador fue uno de los arquitectos e impulsores de la normativa original durante la gestión de María Eugenia Vidal. En palabras del dirigente, avalar ahora una derogación implicaría ir en contra de las bases que su propio espacio redactó. Esta estricta directiva alcanza a toda la estructura provincial del partido, incluyendo a los diecisiete jefes comunales que responden directamente a esa conducción.

Desde el Ejecutivo provincial, la perspectiva es diametralmente opuesta y busca capitalizar la fuerza de los líderes territoriales. El gobernador Kicillof, respaldado activamente por la vicegobernadora Verónica Magario, impulsa la derogación de la ley que establece un límite máximo de dos mandatos consecutivos. Según la cobertura realizada por el diario Página 12, Magario ha defendido la continuidad de las autoridades municipales argumentando que es el electorado, mediante su voto soberano, quien debe tener la potestad exclusiva de definir si un intendente sigue en su cargo o debe ser reemplazado. Esta visión institucional se materializa en el respaldo del Ejecutivo a un proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, el cual busca desactivar las restricciones antes del próximo ciclo electoral de 2027.

La urgencia del debate responde a la estricta matemática que impone el calendario electoral y al impacto directo en la gobernabilidad local. Si la legislación actual se mantiene inalterada, ochenta de los ciento treinta y cinco intendentes bonaerenses quedarán legalmente impedidos de buscar un nuevo mandato en los próximos comicios. Los análisis detallan que cincuenta y tres de estos dirigentes pertenecen a Unión por la Patria, lo que explica la fuerte presión ejercida por agrupaciones como la Liga de Intendentes Peronistas para garantizar su supervivencia territorial. Sin embargo, el obstáculo legal no es exclusivo del peronismo. Existen veintisiete intendentes afectados que forman parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y de distintos espacios vecinalistas. Este escenario ha provocado un intenso debate interno dentro del propio radicalismo, un partido que, presionado por sus líderes comunales, aún no ha logrado unificar una estrategia legislativa común frente al tema.

El panorama político se vuelve aún más complejo al incorporar las demandas de otras facciones fuertes dentro del propio oficialismo. Sectores vinculados al kirchnerismo y a La Cámpora han evitado otorgarle un respaldo automático al proyecto impulsado por Kicillof. Estas agrupaciones consideran que discutir de manera aislada la reelección de los intendentes es un enfoque limitado y han solicitado la conformación de una mesa de negociación política más amplia para acordar primero el rumbo general de la coalición en la provincia. Tal como analiza el sitio especializado Parlamentario, ante la ausencia de una postura unificada, el oficialismo carece actualmente de los consensos necesarios para avanzar con la reforma en los recintos. La negativa del Frente Renovador deja a la gestión provincial sin los votos fundamentales en la Legislatura, transformando una discusión sobre normativas constitucionales e instituciones locales en una de las batallas de poder más determinantes para el control de la provincia más poblada de Argentina.