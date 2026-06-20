Municipio Cercano: Dudignac, próxima parada

La Municipalidad confirmó que la localidad de Dudignac será la segunda escala de «Municipio Cercano», la iniciativa pública que traslada oficinas administrativas y servicios de prevención directamente a los vecinos del distrito. Será el próximo miércoles 24, entre las 9:00 y las 12:00 horas, en la delegación municipal local.

Las direcciones de Gestión Ambiental y Tránsito ingresarán a las escuelas para dictar talleres sobre separación de residuos y educación vial a alumnos de primaria y secundaria. En paralelo, el área de Bromatología trabajará con dinámicas lúdicas sobre higiene en los jardines de infantes.

Representantes de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibirán reclamos locales, mientras que los equipos de Actividades Económicas y Producción recorrerán los comercios para censar la actividad y resolver dudas normativas. Asimismo, el área de Relaciones con la Comunidad mantendrá reuniones operativas con los Bomberos Voluntarios y clubes de la zona para actualizar documentación pendiente. En materia de servicios directos, la comuna dispuso un operativo de castración y vacunación antirrábica para mascotas, junto con un puesto de la oficina de Licencias de Conducir que otorgará turnos de renovación y dictará las capacitaciones obligatorias para nuevos conductores.

Fuentes oficiales anticiparon que el programa continuará extendiéndose por el resto de las localidades del Partido.