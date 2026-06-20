Tiani: Necesidades escolares, relación con el Consejo Escolar y su poco vínculo con la Intendente

La Inspectora Jefa Distrital de Educación del Partido de 9 de Julio, Gabriela Tiani, habló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sobre la actualidad educativa en el distrito. Uno de los temas fue la aplicación de protocolos de convivencia tras las recientes amenazas en colegios que obligó a vigilancia policial en muchos establecimientos: “Se adaptó el protocolo provincial a la realidad local, articulando con la policía y reforzando medidas de cuidado en las escuelas” dijo Tiani. “Las amenazas no se tomaron como bromas y se implementaron acciones concretas para prevenir y acompañar, reconociendo que la escuela hoy enfrenta desafíos sociales mucho más complejos que antes”.

Desde su años iniciales como docente de grado y luego directora de escuela hasta el cargo que hoy ocupa Gabriela Tiani relata: “Elegí la docencia por vocación y sigo trabajando junto a inspectores y equipos directivos para acompañar a estudiantes y familias, ya que la escuela hoy cumple un rol de contención que otros organismos han dejado de brindar. Nos enfocamos en la enseñanza y la importancia de la presencialidad”.

Tiani amplió este último concepto: “Aunque enfrentamos desafíos como la desvinculación, especialmente en secundaria, por motivos laborales o familiares. Hay muchos alumnos que viven solos y la escuela es su único vínculo con la sociedad”. También repaso su actualidad laboral: “Actualmente tengo a cargo varios niveles por licencias y jubilaciones, lo que me mantiene en contacto directo con las instituciones”. También se refirió a la situación con el Consejo Escolar: “La relación con el Consejo Escolar es buena y recibimos más respuestas que antes, aunque las necesidades de infraestructura persisten debido a la antigüedad de los edificios y la falta de recursos en cooperadoras. Las escuelas tratamos de cubrir necesidades cuando la provincia no entrega recursos, aunque eso debería hacerlo Desarrollo Social. Sobre los comedores escolares, el consejo escolar es responsable y trabaja con la nutricionista regional”.

También reconoció: “No tengo vínculo con la intendenta ni comunicación directa con el municipio. Suelo coordinar con otras autoridades educativas y en proyectos puntuales. Para la Feria de Ciencias, -a realizarse el viernes 3 de julio- solicitamos apoyo municipal para el almuerzo y materiales, pero aún no tenemos confirmación de las órdenes de compra, esperando aprobación de presupuestos para avanzar con el trabajo pendiente., aprovecho para agradecer a ‘Metalúrgica del 9’ por la donación para la estructura de la Feria de Ciencias, que se realiza en la ‘Escuela Técnica’ por sus instalaciones adecuadas y el apoyo constante de su cooperadora. El evento será el viernes 3 de julio, pronto se comunicará oficialmente. Sobre el Mundial, las clases no se suspenden; hay propuestas pedagógicas y se garantiza que los alumnos puedan ver el partido en la escuela. El lunes 22 de junio iré a la Escuela Técnica a ver el partido con los chicos».

Como dato, después de la entrevista, durante el mediodía de ayer viernes, Tiani informó que le anunciaron que habían sido aprobadas las órdenes de compra para lo solicitado para la Feria de Ciencias.