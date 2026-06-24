La Municipalidad de Nueve de Julio informó que continúa con el plan de reparación y acondicionamiento de calles de la ciudad. En esta etapa, las cuadrillas municipales concentraron sus tareas en las avenidas Cardenal Pironio, Quinquela Martín, 25 de Mayo, Juan B. Justo y Azcuénaga. En estos sectores se ejecutaron trabajos de perfilado, nivelación de calzadas y relleno de baches con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Fuentes oficiales confirmaron que este tipo de intervenciones en la infraestructura urbana se mantendrán durante los próximos días, extendiéndose de forma progresiva a otros puntos estratégicos del distrito.