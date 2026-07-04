Feria de Artes y Ciencias, edición convocante con interesantes proyectos

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 «Mercedes V. de Labbe» fue la sede de la edición anual de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología. El evento, coordinado de manera conjunta por la Jefatura Distrital de Educación y la cartera educativa provincial, reunió a alumnos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo con el claro objetivo de visibilizar el pensamiento crítico y la innovación local.

La inauguración oficial estuvo a cargo de la inspectora jefa distrital, Gabriela Tiani, junto a autoridades municipales, educativas y representantes institucionales. Además, el evento contó con la presencia del actual senador provincial y ex intendente de Alberti, Germán Lago. En su discurso, Tiani elogió el profundo esfuerzo de las escuelas y remarcó que cada stand reflejó meses de investigación y pasión por la enseñanza. Sesenta proyectos inscriptos se presentaron ante el jurado evaluador, compuesto por docentes y especialistas, remarcandose el alto nivel y la diversidad temática de las propuestas expuestas. Los proyectos presentados abordaron problemáticas reales de la comunidad, soluciones tecnológicas y expresiones artísticas complejas.

Un ex directivo de una institución educativa local expresó que “es notable la cantidad de stands de Jardín Primaria y Secundaria que denuncian basurales, agua contaminada, problemas ambientales etc etc en la ciudad. Clarísima la problemática denunciada por las escuelas. Es realmente llamativo y claro al mismo tiempo”. La edición 2026 de la Feria mostró que las escuelas de Nueve de Julio continúan siendo activas al conocimiento, donde la creatividad y el pensamiento crítico tambien están presentes, siendo marcador ineludible en cuanto a desarrollo y de las problemáticas actuales del distrito.