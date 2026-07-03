Autódromo: El mes aniversario arranca con picadas

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio «Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado» se prepara celebrar su aniversario y el AutomotoClub Nuevejuliense pondrá en marcha este domingo 5 de julio una jornada especial de Picadas de Motos, marcando el inicio de un mes que estará cargado de actividades deportivas y celebraciones comunitarias.

La actividad comenzará a partir de las 8:00 horas. Según explicaron los organizadores, el evento estará destinado de manera exclusiva a las motocicletas y contará con un servicio de cantina continuo durante todo el día, con el claro objetivo de brindar un espectáculo accesible y confortable pensado para el disfrute de toda la familia.

La jornada de velocidad contará con atractivos de trascendencia nacional. Uno de los focos de atención estará puesto en la llegada de Aníbal de Agdyno, el reconocido preparador de la legendaria motocicleta Twister Turbo. Esta máquina, que actualmente ostenta los récords argentinos y sudamericanos en su categoría, desembarcará en 9 de Julio con la misión de continuar evolucionando sus propios registros y probará un nuevo piloto en busca de quebrar las marcas del cronómetro sobre la distancia de 201 metros.

Al desafío de la velocidad se sumará Leo Podestá, un especialista proveniente de la ciudad de Buenos Aires que se presentará con uno de los chasis más veloces de la disciplina. El objetivo de Podestá será claro: intentar establecer una nueva marca de referencia en la recta principal del autódromo nuevejuliense. Para garantizar las condiciones óptimas de competitividad y seguridad, la organización confirmó que la pista recibirá un tratamiento especial de pegamento en sus primeros 100 metros, un factor clave que potenciará la tracción de las motos y ofrecerá un escenario ideal para batir récords de primer nivel.

Desde el AutomotoClub Nuevejuliense invitaron a toda la comunidad y a los fanáticos del motociclismo para que acompañen este importante hito institucional. Un evento que es el reconocimiento a más de medio siglo de historia de un escenario que sigue siendo orgullo del deporte motor en el centro de la provincia.