Amateurs del Clan Ferrario subieron al ring en Bahía Blanca

El Clan Ferrario tuvo una incursión por Bahía Blanca para participar de un festival de boxeo. Los amateurs Micaela Gallo, Juan Amado y Pedro Ortíz tuvieron buenos desafíos arriba del ring y una muy buena experiencia tanto deportiva como de vida, pudiendo aprovechar el viaje para recorrer la ciudad del sur de la provincia bonaerense. Ortiz, Amado y su entrenador, Elías Pino estuvieron en «Un Plan Perfecto» (Supernova97.9) contando la experiencia vivida.

La gran noticia dek festival protagonizó Pedro «El Eléctrico» Ortiz, quien extendió su racha ganadora tras imponerse por fallo unánime. Su rival le sacaba una ventaja física por su mayor estatura y alcance. Pero, el joven boxeador se las arregló para descifrar la estrategia de su rival durante el segundo asalto, acortando las distancias y dominando el ring con claridad para asegurar una amplia ventaja en las tarjetas de los jueces.



La controversia de la noche llegó con la presentación de Juan Amado, quien fue declarado perdedor en un fallo dividido que despertó el desacuerdo inmediato de su rincón. Según Elías Pino, el trámite del combate favoreció visiblemente al nuevejuliense, ofreciendo una de las actuaciones más sólidas de la jornada que, a criterio de la esquina visitante, no se vio reflejada en el veredicto oficial de las autoridades.

Micaela Gallo, quien cayó por puntos en un cruce muy técnico entre dos boxeadoras de comprobada experiencia en el circuito.

la charal en «Un Plan Perfecto» también sirvió para conocer las motivaciones de los jóvenes Ortíz y Amado para acercarse y ser parte activa del grupo de amateurs del Clan Ferrario.