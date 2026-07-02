Naón tuvo su «Municipio Cercano»

El programa «Municipio Cercano» estuvo en Carlos María Naón. El operativo, que concentró a diversas áreas del Gobierno Municipal en la Delegación local, centró gran parte de su actividad en el ámbito escolar. La dirección de Educación Vial dictó charlas de concientización para más de 100 estudiantes de la Escuela Primaria N° 33 «Ricardo Güiraldes» y de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 «José Manuel Estrada», enfocadas en promover conductas seguras en la vía pública. En paralelo, la dirección de Gestión Ambiental capacitó a los alumnos en separación de residuos, reciclado y cuidado del entorno.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) resolvió consultas y reclamos comerciales, mientras que el área de Licencias de Conducir facilitó turnos para renovaciones y capacitó a los aspirantes a su primer registro. Además, el personal municipal visitó instituciones locales para actualizar documentación y estrechar vínculos con los residentes. El cuidado de la salud animal fue otro de los ejes de la convocatoria, registrándose más de 12 castraciones y la aplicación de vacunas antirrábicas para perros y gatos.