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El Provincial: reunión por reclamo de seguridad

 

Los vecinos de El Provincial están preocupados por varios hechos de inseguridad. Robos, daños materiales e, incluso, la presencia de cazadores cuyos disparos terminan, segun cuenta, impactanto en viviendas cercanas a la zona de campo abierto donde transitan. A esto se suma la ausencia de efectivos policiales fijos y un 911 que atiende pero la respuesta llega con demoras de hasta 60 minutos. Por eso, se agruparon, y este miércoles a las 20 30 está pautada una reunión en el salón del club 18 de Octubre con presencia vecinal, la delegada,  y autoridades de la Secretaria de Seguridad y del ámbito policial.
Por este motivo, en diálogo con «Temprano para Todo» (Supernova 97.9), la delegada Candela Sparano habló sobre el tema y este clima que está viviendo su comunidad: «Los vecinos me llamaron a una reunión el sábado y ahí estuve, escuchandolos y explicando las herramientas que yo tengo. Que no es por falta de gestión sino que las soluciones dependen de una Secretaría o de más arriba, provincia o Nación». Sobre el tema de la presenica policial, Sparano dijo que «es un problema de hace muchisimos años. Hace muchoque se cerró el destacamento y no contamos con presencia policial acá en El Provincial. Sumado eso al crecimiento poblacional que lleva a desencandenar ciertas cosas que últimamente pasan más seguido«. También explicó que «dependemos del 911, pero tiene una demora de 60 minutos, lo cual lo hace poco efectivo».
Respecto a la reunión del sábado pasado con vecinos, la calificó de «muy buena», y agregó que «soy una una vecina más. A mi tambien me pasan cosas». Sparano fue un poco más allá y dijo que «hay muchos menores circulando con armas, que para muchos quizás no son armas, me refiero un aire comprimido, y por lo que veo no son chicos del Provincial, son de 9 de Julio….Se te meten en tu casa o en tu campo, llamas al 911 pero, como son menores, los policias están atados de pies y manos y no pueden actuar o ya se fueron».
La delegada dijo que tenián en agenda una reunión con la municipalidad pero que, ante estos hechos, decidieron hacerla este miércoles: «Pusimos en palabras cierto enojo y así pasarlo a quienes pueden darle una respuesta a la gente».
Respecto a al cuestión de la presencia policial, certifica que «venimos 10 años luchado por la presencia en la localidad. El Provincial crece y ya necesita presencia policial permanente. Lo mismo que no damos abasto con la misma delegación. Antes eran 500 los habitantes con 6 empleados municipales en la delegación. Ahora hay 1500 residentes pero tenemos la misma estructura. Asi no estamos pudiendo cumplir ni siquiera al 75%. Con una Municipalidad que presentó una emergencia económica, tenemos que trabajar en ese contexto«.
Hubo un pequeño avance, ante los reclamos: «Lunes, Miércoles y Viernes vamos a tener un policía en horario de la delegación, de 7 a 13″. Si bien está lejos de la necesidad real de la localidad, Sparano reconoce que «es lo que hemos podido lograr hasta que veamos que otra solución podemos dar».

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