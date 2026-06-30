Naón recibirá al programa «Municipio Cercano»

Este miércoles «Municipio Cercano» llegará a la localidad de Carlos María Naón. La jornada, diseñada específicamente para facilitar el acceso a trámites esenciales y servicios públicos en áreas alejadas de los centros urbanos principales, se concentrará en las instalaciones de la Delegación Municipal en el horario de 9 a 12, y busca resolver de manera directa y territorial las demandas de articulación burocrática en el interior del distrito.

Durante la mañana, especialistas de la Dirección de Educación Vial dictarán talleres pedagógicos orientados a alumnos de los niveles primario y secundario, con el propósito de formar conductas cívicas responsables y mitigar los índices de siniestralidad en la vía pública. Al mismo tiempo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) establecerá un puesto de atención específico para recibir reclamaciones y asesorar a los residentes en materia de derechos de consumo, un servicio que habitualmente requiere el traslado hacia las sedes centrales.



La agenda medioambiental y el desarrollo productivo local ocupan de igual modo un espacio central en esta intervención. Personal de la Dirección de Gestión Ambiental mantendrá encuentros educativos con la comunidad para concientizar sobre la separación de residuos en origen y el reciclaje selectivo. En paralelo, inspectores y técnicos de las carteras de Actividades Económicas y Producción iniciarán un censo comercial directo, recorriendo las microempresas de la localidad para relevar la situación económica del sector privado, atender sus inquietudes y agilizar la actualización documental de las instituciones del tercer sector.

Como complemento indispensable a la jornada institucional, el área sanidad animal coordinará una campaña gratuita de vacunación antirrábica para animales de compañía. También, la Dirección de Licencias de Conducir proveerá turnos para renovaciones del carnet y talleres teóricos obligatorios destinados a quienes aspiran a obtener su primer registro, consolidando un esquema operativo integral.