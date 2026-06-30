Navone debuta hoy en Wimbledon

Arrancó Wimbledon, el tercer Grand Slam del año y las canchas del All England Lawn Tennis and Croquet Club están a pleno luego de las primeras jornadas, que no fueron buenas para los tenistas argentinos y que hoy, martes, Mariano Navone tendrá un difícil debut. Enfrentará al italiano Flavio Cobolli, número 9 del ranking de la ATP y reciente finalista de Roland Garros.

Pero el nuevejuliense viene de una muy buena gira de polvo de ladrillo y busca afianzar su juego. Su reciente paso por el torneo de Mallorca, donde sumó valiosos minutos de adaptación en un ajustado cruce ante Lorenzo Sonego, sirvió como preparación para una cancha que se sabe que los piques son bajos y la velocidad de la bola no perdona. El partido, programado en el Court 2 , se disputará no antes de las 13:00, hora de Argentina.

Ayer lunes no fue un buen día para la legión argentina. Cinco derrotas, Sebastián Baéz, Marcos Trungelitti, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli, cayeron en sus respectivos debuts. Navone buscará romper esa tendencia. Tiene desafío difícil, de esos que le gustan.