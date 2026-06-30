Martes con paro docente

Junio se despide con un paro docente en la provincia de Buenso Aires por 24 horas. La medida de fuerza responde a lo que los sindicatos califican como un inaceptable vacío de propuestas de recomposición por parte del gobierno de Axel Kicillof. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), coalición que agrupa a organizaciones históricas como Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET, confirmó que la huelga general se ejecutará sin asistencia a los lugares de trabajo. El principal detonante ha sido la parálisis de la mesa paritaria. Los representantes de los trabajadores aseguran que las autoridades no han presentado un porcentaje concreto que permita hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Si bien la cuestión salarial se posiciona como el eje urgente de la protesta, los líderes sindicales advierten que el malestar dentro del sistema educativo es mucho más profundo. La agenda de reclamos incluye una enérgica denuncia contra la creciente ola de hechos de violencia que se registran en los establecimientos escolares, una problemática que, según denuncian, deja a los maestros en una situación de extrema vulnerabilidad ante la falta de protocolos efectivos y resguardo institucional. A este complejo panorama se suma la queja generalizada por la sobrecarga laboral. Los sindicatos señalan que las exigencias burocráticas y la extensión de responsabilidades sin el debido soporte administrativo han llevado al personal educativo al límite del desgaste físico y mental.

Jubilaciones, salud y el futuro técnico

El paro de este martes también busca frenar hipotéticas modificaciones previsionales. Desde el frente gremial manifestaron un rechazo categórico a cualquier intento de reforma que altere los derechos de jubilación del sector, un territorio histórico de disputa con las administraciones de la provincia. Asimismo, el FUDB encendió las alarmas sobre el desfinanciamiento sistemático de la educación técnica, un sector clave para el desarrollo industrial de la región que hoy padece graves deficiencias de inversión.

Por último, el conflicto se traslada al ámbito de la salud de los propios trabajadores. El comunicado exige de manera prioritaria que se regularicen y garanticen las prestaciones de IOMA, la obra social de los empleados estatales de la provincia. En los últimos meses, la entidad médica ha acumulado severas denuncias por demoras, cortes de servicios y deficiencias crónicas en la cobertura, obligando a los docentes a costear tratamientos de forma particular.