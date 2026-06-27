Sorpresas te da la vida…y el HCD



Por Carlos Graziolo

“Sorpresas te da la vida” dice el dicho popular. Sorpresas también te da el Concejo Deliberante de 9 de Julio. Sobre el final de la sesión del jueves 25 de junio se trató la documentación 431, el Proyecto de Ordenanza de La Libertad Avanza (LLA)que pedía la revocación de la designación de la consejera titular ante el Consejo de Administración de la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda (CEyS), que, en la práctica, como se expresó en el recinto ese o esa representante “nunca cumplió plenamente el objetivo para el cual fue creada”. Y de paso su implicancia en las decisiones de la entidad tampoco ha sido de impacto.

La iniciativa expuesta por Luis Moos, proponía revocar la designación de la actual consejera titular ante la CEyS, realizada durante la anterior composición legislativa. Lo que dio lugar al extraño debate -por decirlo de alguna manera- tiene que ver con la interpretación que se hace de la Ordenanza N º 7043, el rol institucional que debe cumplir el representante del Concejo Deliberante y la necesidad de respetar la composición política surgida tras la renovación legislativa que sigue arrastrando la situación generada cuando se eligieron las autoridades del cuerpo (recuérdese presidencia del HCD por el acuerdo político entre el oficialismo y el Frente Renovador en Fuerza Patria), allí LLA, por usos y costumbres, creía que le correspondía esa presidencia y ahora volvió a exponer el argumento.

“La ordenanza es muy clara. Habla de la primera minoría no oficialista”, dijo Moos y agregó que después de las últimas elecciones esa condición se modificó, agregando que “entendemos que corresponde aplicar la norma tal como fue aprobada”.

El presidente del bloque de LLA expresó que “el proyecto no persigue un cuestionamiento personal hacia la consejera actualmente designada, sino que buscaba hacer cumplir una ordenanza vigente aprobada por unanimidad años atrás, porque fue sancionada para garantizar una representación democrática dentro del Consejo de Administración de la ‘Mariano Moreno” y de paso dijo que el Departamento Ejecutivo designa dos representantes, mientras que el Concejo Deliberante designa un tercer integrante, quien debe pertenecer a la primera minoría no oficialista”. Y ese es el punto que desata todo este intríngulis. Además del nombre de la representante.

Moos argumentó también que “ese criterio fue incorporado premeditadamente para reflejar la pluralidad política expresada por los vecinos en las urnas”. Y volvió sobre el resultado electoral que modificó la hechura del CD -aun a su pesar o el de su bloque- y que “también debía actualizarse la representación legislativa dentro de la CEyS, y que el proyecto únicamente pretendía que el cuerpo actuara conforme a la legislación vigente. Nosotros actuamos con sujeción a la ley. La ordenanza está vigente y simplemente pedimos que se aplique. Consideramos que existe un derecho adquirido por la nueva conformación del Concejo”, cerró.

Tras esa exposición intervino otro concejal, quien dejó expresamente aclarado que el debate no debía interpretarse como una crítica hacia la consejera actualmente designada: “Este bloque no pone en duda la buena voluntad ni la capacidad de la consejera que estuvo representando al Concejo Deliberante. Ese no es el tema que estamos discutiendo”, afirmó. “No la cuestionamos; no queremos que se la nombre, el fondo es el cumplimiento de la ordenanza. No evaluando cómo desarrolló su tarea. Lo que solicitamos es la aplicación de una ordenanza vigente. La ordenanza es clara en sus artículos y eso es precisamente lo que estamos planteando”.

Quienes optaron por la continuidad de la actual representante, cuestionaron la necesidad de modificar aquella designación: “históricamente todos los pedidos de informes vinculados con la Cooperativa fueron dirigidos al Departamento Ejecutivo y nunca al o la representante del Concejo y cada vez que había que pedir información sobre la Cooperativa, siempre se la solicitaban al DE. Incluso desde la propia Cooperativa nos preguntaban por qué no recurríamos al consejero designado por este cuerpo”. Y también se argumentó que esa herramienta institucional nunca fue utilizada por ninguno de los bloques políticos: “Esto no es responsabilidad de la consejera. Ningún bloque utilizó esa representación como estaba prevista. Por eso entendemos que no resulta necesario impulsar esta modificación”.

Lo raro vino después, como dice el título del libro que compendia 19 cuentos de Eduardo Sacheri: En la votación -solicitada en forma nominal el voto de los cinco concejales de LLA fue acompañado por los dos de Unión por la Patria (Defunchio y Crespo). Pero el Proyecto de Ordenanza fue rechazado por que la votación arrojó 7 votos por la remoción y 10 por mantenerla en la representación del CD ante la CEyS. Les estaba debiendo la sorpresa: La representante del HCD en la CEyS es María Novelino, del espacio de Defunchio y Crespo. Todo este hecho dejó comentarios flotando en el recinto, los focos sobre los que votaron en contra y algunos se animaron a conjeturar que el voto negativo se apoyaría en evitar que algún «violeta» se siente en la mesa del Concejo de Administración de la Mariano Moreno. Si esto fuese asi habría que preguntarse por qué.