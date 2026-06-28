Final anunciado: Cayó Adorni



Manuel Adorni finalmente no aguantó más y presentó este sábado su renuncia indeclinable al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros. La dimisión se produce tras más de tres meses de un creciente escándalo vinculado a la evolución de su patrimonio personal y en medio de una investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito. Quien fuera inicialmente el rostro y la voz oficial del gobierno como portavoz presidencial, antes de asumir la coordinación del gabinete en noviembre de 2025, formalizó su salida mediante una extensa carta pública difundida en sus redes sociales. En el escrito, Adorni argumentó que su alejamiento busca proteger a sus familiares directos de lo que calificó como una campaña de difamación sin precedentes.

La Trastienda de una salida agónica

De acuerdo con reconstrucciones publicadas por medios como La Nación y Todo Noticias (TN), la continuidad de Adorni en el Poder Ejecutivo se había vuelto insostenible en las últimas setenta y dos horas. A pesar de que el presidente Milei se resistía inicialmente a desplazar a uno de sus hombres de extrema confianza, la presión política interna y la erosión en las encuestas terminaron por sellar su destino.

Diversas fuentes gubernamentales confirmaron que referentes clave del oficialismo y aliados externos, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, habían advertido a la Casa Rosada sobre el daño que el escándalo infligía a la narrativa anticorrupción del partido de gobierno. Fuentes parlamentarias señalaron además que en el Senado el caso ya amenazaba con paralizar proyectos estratégicos de la gestión económica, ante la inminencia de una moción de censura impulsada por bloques opositores.

El frente judicial

La situación penal del ahora exjefe de ministros se complicó tras una denuncia que detectó presuntas inconsistencias severas en sus declaraciones juradas, incluyendo incrementos patrimoniales no justificados en el último período fiscal. La gota que colmó el vaso ocurrió durante las últimas semanas, cuando la divulgación de documentación oficial de la Oficina Anticorrupción reavivó los cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales y viajes oficiales de carácter personal. En su misiva de despedida, Adorni negó categóricamente haber cometido ilícitos y arremetió de forma directa contra los medios de comunicación. El exfuncionario denunció la existencia de operaciones destinadas a desgastar su figura mediante la difusión de información falsa sobre contratos espurios, gastos suntuosos y nepotismo, asegurando que se retira de la función pública con la conciencia tranquila.

Control de daños en Casa Rosada

A nivel interno, la salida de Adorni expuso las tensiones en el núcleo duro de La Libertad Avanza. Minutos después de conocerse la noticia, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respaldó públicamente al funcionario saliente a través de la red social X, definiéndolo como una persona íntegra, valiosa y muy querida. Sin embargo, analistas políticos locales coinciden en que fue el propio retiro del apoyo político de la hermana presidencial en el ámbito privado lo que forzó al jefe de Estado a aceptar la dimisión.

La vacante en la jefatura de ministros abre una nueva etapa de reorganización para el Poder Ejecutivo. El nombre que suena para reemplazar a Adorni es el de Diego Santilli, lo que significaría un giro estratégico del gobierno hacia una mayor apertura con los sectores dialoguistas de la política tradicional.

El tiempo dirá la magnitud de los daños para la gestión de Javier Milei luego de haber sostenido demasiado tiempo a una figura como Adorni. Al final le soltaron la mano y se fue del gobierno con su soberbia a cuestas y la Justicia marcándolo de cerca.