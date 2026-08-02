Baños nuevos y piedras en el Hogar de Ancianos

El Hogar de Ancianos Municipal «Santo Domingo de Guzmán», sufrió un ataque con piedras, incidente que provocó gran indignación en la comunidad y que ensombrece la reciente finalización de importantes obras de infraestructura en el mismo recinto. El incidente se registró durante la noche, cuando personas aún no identificadas arrojaron proyectiles contra el edificio, provocando la rotura de vidrios en las ventanas de varios dormitorios y alteró el descanso de los residentes. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo que lamentar consecuencias personales ni heridos entre los adultos mayores o el personal del establecimiento.

Desde el gobierno local calificaron el hecho de «absolutamente inadmisible», subrayando la especial vulnerabilidad de quienes habitan el centro y la naturaleza de un espacio destinado a su cuidado y bienestar. En respuesta al incidente, el municipio trabaja de manera coordinada con las fuerzas de seguridad en una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y evitar que un evento de esta gravedad vuelva a ocurrir.

Contraste con las recientes mejoras edilicias

El ataque se produjo en un momento que debía ser de celebración para el Hogar, ya que poco antes del incidente, la Municipalidad había anunciado la conclusión de los trabajos de refacción y puesta en valor del sector de sanitarios del hogar. Estas obras incluyeron la renovación integral de los baños, la instalación de nuevos techos y la colocación de pisos antideslizantes. Asimismo, el proyecto contempló la construcción de un sanitario completamente adaptado para personas con discapacidad, garantizando así un entorno más inclusivo y seguro. Un esfuerzo institucional empañado por la necesidad de reforzar la seguridad tras los daños sufridos.