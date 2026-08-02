Recolección de basura afectada por paro nacional

La recolección de basura en la ciudad de 9 de Julio operará de manera limitada este lunes 3 de agosto, como consecuencia de la adhesión de los trabajadores al paro nacional convocado para esa jornada, según confirmaron autoridades municipales. Ante esta situación, el gobierno local solicitó a los residentes de la Zona 1 —delimitada por la Ruta Provincial 65 y las calles Urquiza, Agustín Álvarez y Compairé— que se abstengan de sacar residuos de carpido y materiales reciclables durante la jornada del domingo. La solicitud tiene como objetivo principal evitar la acumulación de basura en la vía pública de ese sector. Asimismo, las autoridades advirtieron que el servicio habitual de recolección de residuos domiciliarios se verá afectado el día lunes en la totalidad del distrito.

Desde la administración municipal subrayaron que la medida de fuerza responde exclusivamente a la coyuntura nacional y excede la situación laboral del ámbito local. Apenas la semana pasada, el Ejecutivo logró cerrar un acuerdo paritario con las tres organizaciones gremiales que representan a los trabajadores municipales. Dicho pacto, que ya fue aceptado por los sindicatos, contempla una recomposición salarial que, según fuentes oficiales, se ubica por encima de los índices de inflación actuales.