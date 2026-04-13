El voley tuvo un gran fin de semana



El sábado pasado, los gimnasios «Francisco Pastor» del Club San Martín y «Ernesto Bancora» del Club Atlético 9 de Julio se convirtieron en el epicentro del vóley bonaerense. La jornada marcó el inicio del calendario de la liga interfederativa, un proyecto conjunto entre la Asociación de Vóley del Centro Oeste de Buenos Aires (AVCOBA) y la de Trenque Lauquen (TLAVO), que cuenta con el respaldo de las máximas autoridades provinciales y nacionales del deporte. La competencia congregó a las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto en la rama femenina como masculina. La gran afluencia de público en ambas sedes fue el marco ideal para encuentros que destacaron por su intensidad, reflejando el desarrollo técnico que los clubes de la región han alcanzado en los últimos años.

Según informaron las autoridades del Club San Martín, estas jornadas se realizarán de manera mensual y otorgarán puntos para una clasificación final de temporada. Los clubes que forman parte de este circuito son el CEF 18 de Trenque Lauquen, Atlético Villegas Vóley, Estudiantes de Pehuajó, San Martín de 9 de Julio, Supernova, Atlético 9 de Julio, Sportivo 25 de Mayo, Vóley América, Bragado Club y Calaveras de Pehuajó. Se espera que en los próximos días se confirme la sede y fecha del segundo encuentro.





Más allá de la liga regional, el Club San Martín mantiene una agenda cargada de compromisos. El equipo femenino Sub 18, bajo la dirección técnica del profesor Gustavo Santilli, viajará este viernes 17 a la ciudad de Azul para participar en la Liga Liprbo, dependiente de la Federación Bonaerense de Vóley. Este certamen permitirá a las jóvenes medirse ante rivales de élite, consolidando su formación competitiva. El presente del vóley en la institución “santa” es sumamente positivo. Actualmente, más de 60 jugadores y jugadoras forman parte de sus filas, demostrando que el trabajo formativo no se detiene y que la demanda por este deporte sigue en ascenso en la comunidad.