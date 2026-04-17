En el fondo de la tabla



María José Gentile se ubica en el útlimo lugar entre los intendentes de la Cuarta Sección segun la actualización del informe de CB Consultores. Por el contrario, Franco Flexas de General Viamonte, lidera esta misma tabla. Según los datos correspondientes a abril de 2026, la gestión local en el noroeste de la provincia atraviesa un momento de alta polarización, donde el diferencial entre la imagen positiva y negativa determina quiénes logran consolidar su capital político en un escenario económico desafiante.

Los mejor valorados

De arriba hacia abajo, Franco Flexas se posiciona en la cima del ranking con un diferencial de imagen de +20,3%. Esta cifra no solo lo ubica como el referente mejor evaluado de la sección, sino que marca una distancia considerable respecto a la media de sus pares. Después aparece Darío Golía, el jefe comunal de Chacabuco, quien registra un sólido +19,7%, seguido por Jorge Gaute, de Alberti, quien completa el podio con un diferencial de +17,7%.

Este grupo de vanguardia se caracteriza por sostener niveles de valoración que superan los dos dígitos, un fenómeno que los analistas vinculan con una percepción de eficiencia en la gestión directa y una comunicación de cercanía con el vecino. Detrás de ellos, figuras como Juan Fiorini en Junín y Nahuel Mittelbach en Florentino Ameghino también logran mantenerse en terreno positivo, consolidando un núcleo de intendentes con altos niveles de consenso.

Las caídas y el desgaste de gestión

En el extremo opuesto del espectro, el informe de CB Consultores expone la vulnerabilidad de ciertos liderazgos locales. La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, registra el diferencial más bajo de la región con un -13,6%, seguida por Pablo Javier Zurro, de Pehuajó, quien alcanza un -12,2%. Francisco Recoulat, en Trenque Lauquen, cierra el grupo de los dirigentes con mayores dificultades de imagen, marcando un diferencial negativo de -8,4%.

La evolución mensual también permite identificar quiénes están ganando tracción y quiénes están en retroceso. Juan Fiorini, de Junín, destaca como el dirigente con mayor crecimiento en el último periodo, con una suba del +3,7%. Por el contrario, Daniel Stadnik, de Carlos Casares, sufrió el mayor impacto negativo del mes con una caída de 4,7 puntos en su valoración, lo que sugiere un desgaste acelerado o el impacto de problemáticas locales específicas durante las últimas semanas.