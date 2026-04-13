Kicillof abrió la billetera: 45.98 millones para Nueve de Julio

La Gobernación bonaerense le dio un poco de aire financiero a los 135 distritos que conforman su territorio. La cifra total asciende a más de 13.000 millones de pesos, y es el primer pago, un 8% , de un bono por máximo $232.338 millones. A Nueve de Julio le tocaron 45.8 millones. Son fondos no reintegrables y de libre disponibilidad, lo que otorga margen de maniobra a los intendentes en un contexto fiscal ajustado.

El sistema de distribución fue por el Coeficiente Único de Distribución, fórmula técnica que intenta equilibrar variables como la población, la capacidad de salud y la superficie de cada municipio. No obstante, los resultados finales suelen favorecer de manera contundente a las zonas con mayor densidad demográfica. Distritos como La Matanza, Malvinas Argentinas y La Plata encabezan la lista de beneficiarios, recibiendo las partidas más abultadas, mientras que los municipios de menor escala administrativa deben conformarse con montos significativamente menores, lo que profundiza las asimetrías estructurales de la provincia.

A diferencia de otros fondos que están atados a obras específicas o programas de salud, este dinero llega a las arcas municipales sin un destino prefijado, permitiendo a los intendentes utilizarlo para cubrir baches operativos, pagar salarios o financiar gastos corrientes en un momento de alta inflación. Un respiro político para los jefes comunales.

A pesar de la llegada de estos recursos, sigue la tensión entre el Kicillof y los intendentes —tanto oficialistas como opositoras— ya que éstos siguen reclamando para que una porción mayor de los fondos de inversión sea de uso discrecional, pero la administración bonaerense se mantuvo firme en su postura, derivando cualquier modificación estructural del sistema de reparto a la Legislatura bonaerense. Esta decisión traslada el conflicto a una arena donde el consenso político es más difícil de alcanzar, dejando a muchos municipios en una situación de dependencia constante de la billetera provincial.

Mientras los grandes centros urbanos logran captar el grueso de la torta provincial, los distritos pequeños enfrentan el desafío de sostener sus servicios básicos con recursos marginales. La distribución actual parece consolidar un modelo donde el auxilio financiero es una herramienta de contención política, pero que no logra resolver las desigualdades de fondo que atraviesan al territorio bonaerense.