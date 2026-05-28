Kicillof activó financiamiento para municipios para compra de maquinarias

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializó una serie de contratos financieros destinados a reforzar el equipamiento de diversas administraciones locales. La medida busca reactivar la capacidad operativa de las intendencias mediante la adquisición de bienes de capital y maquinaria pesada, un aspecto crítico para el sostenimiento de los servicios públicos en el territorio bonaerense.

Los convenios suscritos beneficiarán inicialmente a una diversidad de distritos gobernados por diferentes signos políticos, reflejando un intento de distribución equilibrada de la inversión en el extenso territorio provincial. Siete son las municipalidades que recibirán el equipamiento: General Madariaga, Moreno, Coronel Pringles, José C. Paz, Rauch, Carlos Casares y General San Martín, localidades que abarcan tanto zonas de alta densidad urbana en el conurbano como distritos del interior agropecuario.

El mecanismo elegido para canalizar estos recursos es Provincia Leasing, una herramienta de financiación de la banca pública provincial que permite a los distritos incorporar herramientas de trabajo esenciales sin comprometer de inmediato la totalidad de sus presupuestos. Durante el acto de firmas, el mandatario bonaerense subrayó la relevancia estratégica de las instituciones financieras del Estado provincial, argumentando que en la actual coyuntura es fundamental defender el rol del banco público como motor del desarrollo para dar respuesta directa a las demandas de la población.

Kicillof aprovechó para manifestar su preocupación frente a los recientes cambios legislativos sobre el subsidio al gas en las denominadas zonas frías. El gobernador calificó la quita de estos beneficios como un grave error político y económico que impactará directamente en las facturas de los hogares bonaerenses, advirtiendo que la medida traerá consecuencias sociales de todo tipo.Con esta inyección de fondos mediante el sistema de leasing, la gestión provincial busca trazar un contraste discursivo y práctico con el ajuste nacional, intentando demostrar dinamismo en la obra pública y el mantenimiento local a través de las herramientas financieras del propio Estado provincial. Para los municipios beneficiados, la llegada de nuevas maquinarias representa un alivio logístico inmediato en tareas clave como el arreglo de calles, la recolección de residuos y la obra pública comunal.