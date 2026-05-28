Sorteo de lotes: vence plazo para presentar documentación

La Municipalidad de Nueve de Julio informó que este viernes 29 de mayo vence el plazo definitivo para que los postulantes al sorteo y adjudicación de lotes municipales presenten la documentación requerida. Este paso es un requisito indispensable para quienes ya se encuentran inscritos y desean continuar en el proceso regulado por la Ordenanza N.º 7476. Los interesados deberán entregar los papeles en la sede de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ubicada en Balcarce 735. Desde el municipio enfatizaron la importancia de cumplir con la fecha límite fijada, ya que la entrega en tiempo y forma es una condición obligatoria para validar la participación en el registro definitivo de aspirantes.