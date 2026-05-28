Trabajos de mantenimiento vial en diferentes barrios

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa con tareas de mejorado y mantenimiento de calles en diversos puntos de la ciudad, para optimizar la transitabilidad y garantizar condiciones de circulación más seguras. En estos días, las cuadrillas municipales concentran sus trabajos en la calle Rastreador Fournier, donde se ejecuta perfilado, nivelación y ensanchamiento de la calzada. Intervenciones de características similares se están llevando a cabo de forma simultánea en las calles Fontanarrosa y Heredia.

Según informaron las autoridades locales, estas obras técnicas —que incluyen el acondicionamiento de la superficie, la corrección de desniveles y la optimización del escurrimiento del agua— forman parte de un plan de infraestructura urbana. El objetivo principal de este programa es brindar una respuesta sostenida a las demandas de los vecinos, mejorando tanto la conectividad entre los distintos barrios como la seguridad vial de conductores y peatones.