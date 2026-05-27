Hockey:  Atlético goleó y es líder del Torneo Apertura

El Club Atlético de 9 de Julio llegó a lo más alto del Torneo Apertura de Hockey masculino de primera división tras vencer por 4-0 al Club Eclipse de General Villegas. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del certamen, se disputó este domingo en la ciudad de Trenque Lauquen.La competencia, que une a las Asociaciones del Centro y del Noroeste en un formato de liga de todos contra todos, presentaba un escenario complejo para los vigentes campeones. Eclipse llegaba al compromiso con un registro perfecto de tres victorias consecutivas. Sin embargo, el planteamiento marcadamente ofensivo del Club Atlético anuló rápidamente las aspiraciones de su rival.

El marcador se abrió temprano, a los siete minutos de juego, gracias a una anotación de Marcos Asenjo. A partir de ese momento, el dominio de los de 9 de Julio fue absoluto. La superioridad se tradujo en dos goles más durante el segundo cuarto: el primero de Juan Manuel «Pupi» Rossi en el minuto 19, y el segundo a cargo de Gonzalo Cancelleri en el 25. Fue el propio Cancelleri quien selló el 4-0 definitivo a los 35 minutos del encuentro. Con este resultado, el Club Atlético no solo arrebata el invicto a la escuadra de General Villegas, sino que además se posiciona en el primer lugar de la tabla de posiciones, ratificando las credenciales que lo llevaron a alzar el título la temporada pasada.



El equipo vencedor inició el encuentro con Diego Acosta, Valentín Alvarez, Marcos Asenjo, Gonzalo Cancelleri, Juan Cruz Castel, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississian, Manuel Mogaburu Boca como capitán, Juan Manuel Rossi, Walter Soria, Matías Rizzo y Julio Rodríguez. La dirección técnica estuvo a cargo de Gonzalo Cancelleri, con la preparación física de Pupi Rossi y la asistencia técnica de Trini Iturralde.