Ranking de Intendentes: Última, cada vez más cómoda

Por Redacción Extra Digital



En la actualización de mayo del ranking de intendetes realizado por la consultora CB Global Data, 9 de Julio continua afianzado en el último puesto de los 19 intendentes evaluados, además de ser peor entre los peores, en una tendecia que se profundizó por casi 13 puntos en comparación con el ranking de abril.

El cuadro ofrece datos interesates de analizar. Además del desgaste de la gestión o de su imagen, la gran mayoría de los jefes comunales evaluados tienen algo más de que preocuparse: la indiferencia del vecino, algo más cruel que una imagen negativa.