Cuando el estilo compromete la visión



El Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires advierte sobre la tendencia creciente en redes sociales donde figuras públicas promocionan gafas de sol o marcos de lectura de origen dudoso ha encendido las alarmas entre los especialistas en salud visual. Lo que a simple vista, valga el término, parece un accesorio estético y accesible, oculta una realidad preocupante que es la comercialización masiva de dispositivos ópticos que carecen de cualquier tipo de certificación sanitaria.

El fenómeno se alimenta de un ciclo de beneficios cruzados donde las empresas obtienen ganancias rápidas y los creadores de contenido aumentan su alcance, dejando al consumidor final en una posición de vulnerabilidad absoluta. Al adquirirse fuera de las ópticas debidamente habilitadas, estos productos eluden los controles de calidad esenciales que garantizan la protección contra la radiación ultravioleta y la neutralidad de las lentes.

La falta de trazabilidad es uno de los mayores riesgos en este mercado informal. El usuario desconoce el origen de los materiales y los estándares de fabricación, lo que imposibilita cualquier tipo de reclamo legal o técnico ante un defecto. Los expertos advierten que el uso prolongado de estos anteojos puede derivar en patologías oculares crónicas o daños permanentes en la retina, recordándonos que la visión no debería estar sujeta a las dinámicas del «canje» publicitario ni a las modas pasajeras del comercio digital.