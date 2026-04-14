Mascetti: «Los problemas estructurales de la provincia siguen estando»

Fernando Mascetti es el actual presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en la Provincia de Buenos Aires. Nacido en Benito Juárez y radicado desde joven en Tandil, es licenciado en Administración y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN. Estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y se refirió a las falencias estructurales de la Provincia de Buenos Aires, que adjudicó fundamentalmente a los 8 años de gobierno de Daniel Scioli, los 4 años de María Eugenia Vidal y los 7 años que lleva Axel Kicillof.

Amplió lo declarado públicamente por el documento que hizo conocer el MID recientemente (Ver en este semanario “El MID bonaerense se mete en el agua” publicada ayer) fundamentalmente porque el territorio bonaerense sufre niveles críticos de contaminación y recurrentes desastres por inundaciones, que Mascetti atribuye a la «desidia estatal» extendida por décadas.

El documento del partido desarrollista, habla de la falta de obras estratégicas en las principales cuencas, como el Riachuelo y el Río Salado y es la causa directa de la situación que han padecido distritos como 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Bragado y Bolívar quedando a menudo afectadas debido a proyectos hídricos que nunca llegaron a completarse o que avanzan a un ritmo insuficiente para mitigar el impacto del cambio climático y la mala planificación.

Explicó el significado del desarrollismo “no es lo mismo que crecimiento” dijo y la significación del potencial que tienen las economías regionales. Marcó las diferencias del MID con el gobierno nacional en política económica y las futuras alianzas políticas con vistas a 2027, con la restricción política que definió claramente: “Nuestro límite es el kirchnerismo’.