Pablo Picotto y el último baile de «Tiempos Modernos»

Con su genialidad intacta, Pablo Picotto dialogó con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) en la previa de su llegada a 9 de Julio para un nueva función de «Tiempos Modernos», el espectáculo que está en su gira despedida. El lugar será el amplio salón del Prado Español, este sabádo 28 a partir de las 21 horas.

Para aquellos que ya han visto este espectáculo, Picotto aclara que es una actualización 2026 y que es una versión distinta a la estrenada allá por el año 2022, pero la esencia es la misma. Con un continuado de sus personajes, el cómico hace un repaso de los tiempo pasados y la comparasión con la actualidad, explicarle a las nuevas generaciones cómo vivió la última camada que conoció el mundo analógico, siempre apoyado en el humor y en la emoción por el pasado. Picotto expolica que «se trata de un espectáculo para divertirse y pensar hacia adelante, antes de que este tipo de reflexiones las termine realizando una inteligencia artificial«.



Además de transitar las últimas funciones de «Tiempos Modernos», el cómico nuevejuliense adelantó que ya está trabajando en su próximo espectáculo y continua despuntando su pasión por la historia a través de uno videos en redes sociales en los cuales explica, no sin apelar al humor, diversos hechos que e hitos.