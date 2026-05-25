María Márquez brindó detalles sobre el sorteo de lotes

La Secretaria de Desarrollo Comunitario, Licenciada María Márquez, detalló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) los aspectos sobre el sorteo de lotes, inscripción para la cual cerró el viernes pasado. La funcionaria respondió inquietudes sobre cuál va a ser el sistema, la cantidad de lotes que saldrán a sorteo y la fiscalización de todo el proceso. Además fue consultada sobre la compleja realidad social del Partido.

TpT – Cerró la inscripción para el sorteo de lotes. ¿Cuál es el balance inicial?

María Márquez – Hay unos 2550 inscriptos aproximadamente, pero el número final dependerá de quiénes entreguen toda la documentación en término. La demanda es altísima y refleja la necesidad habitacional actual, que es una realidad crítica a nivel nacional. El sorteo incluye tanto a la ciudad cabecera como a las localidades rurales, donde también registramos muchos postulantes.

TpT – ¿Cuántos lotes se van a sortear y cuándo se conocerán los ganadores?

MM– El número de lotes aún no está definido porque siguen los relevamientos y los procesos de desadjudicación. La adjudicación será exclusivamente por sorteo, con una fecha a definir tras la evaluación de los inscriptos aptos. El monto a pagar por los terrenos tampoco se determinó todavía.

TpT – ¿Cómo se garantizará la transparencia en la selección de los beneficiarios?

MM– Mediante una junta evaluadora plural. Está integrada por representantes de la Dirección de Trabajo Social, la Secretaría de Vivienda y Urbanismo, el área de Gestión Judicial y un concejal de cada bloque opositor del Concejo Deliberante. Tras el sorteo, esta junta revisará minuciosamente la documentación para definir el listado final de postulantes.

Presupuesto y articulación política

TpT – ¿Cómo se articulan los recursos municipales para cubrir áreas tan diversas y cómo se genera ese presupuesto?

MM– Tenemos un presupuesto asignado a la Secretaría. A partir de allí, con las distintas subsecretarías, articulamos de manera muy coordinada con la Provincia de Buenos Aires. A través de convenios, la gobernación subvenciona cuestiones clave del trabajo diario, como la promoción social y la niñez. Los recursos siempre son escasos, pero la coordinación con Provincia es buena y fluida, más allá de las diferencias políticas existentes. No sentimos ese impacto en la gestión diaria

TpT -¿Dónde se va a profundizar el trabajo en lo que resta del año?

MM– Nos propusimos tres ejes prioritarios. Primero, profundizar el trabajo territorial y de niñez, acompañando a las familias en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Segundo, fortalecer la asistencia a los hogares desde Promoción Social, Adultos Mayores y Discapacidad. Tercero, ampliar los talleres comunitarios. Hoy tenemos una participación masiva que nos llena de orgullo; por el «boca en boca», en talleres cognitivos tuvimos que abrir un tercer grupo. Además, trabajamos en conjunto con la Secretaría de Salud para abordar de forma integral la salud mental de los participantes.

El trabajo social en el territorio

TpT – ¿Qué criterios se utilizan para asistir a las familias más vulnerables?

MM– Todo se basa en informes elaborados por nuestro equipo de 14 trabajadoras sociales, quienes operan tanto en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o salitas, como en el territorio. Ellas identifican necesidades que van más allá de lo puramente material. El equipo reside en la planta urbana pero viaja semanalmente a cubrir todos los pueblos del partido.

TpT – El Centro Integrador Comunitario (CIC) cumple un rol clave en el tejido social. ¿Cómo funciona hoy?

MM– El CIC ofrece servicios de salud, desarrollo comunitario, actividades deportivas y una guardería que hoy contiene a 52 niños. También articula con el programa Envión —con sedes en Dudignac, Patricios y 9 de Julio— donde ofrecemos talleres con salida laboral junto al Centro de Formación Laboral, además de actividades físicas, culturales y pedagógicas. Por otro lado, contamos con Provijo , un programa netamente municipal que acompaña con operadores de calle a jóvenes en conflicto con la ley penal, para el cual buscamos financiamiento provincial.

TpT – Ante este panorama, ¿alcanza con la infraestructura actual?

MM– Sinceramente, considero necesario construir otro CIC y otra guardería por la alta demanda y el crecimiento poblacional. En los últimos 15 años la realidad social se ha complejizado muchísimo. Trabajamos incansablemente en las salitas y articulamos con Salud para brindar la mejor atención posible. El Servicio Local trabaja de forma constante en la restitución de derechos, interviniendo y acompañando a las familias cuando surge un obstáculo que les impide garantizar el bienestar de los menores.