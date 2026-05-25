Newcom: «Kosiukos», campeones provinciales invictos

El equipo mixto de newcom para mayores de 50 años del Club Atlético 9 de Julio se consagró campeón provincial de forma invicta, tras ganar los siete partidos disputados durante un intenso fin de semana de competición. El torneo, disputado en el Polideportivo Municipal de Trenque Lauquen, estuvo organizado por la Federación Bonaerense de este deporte y fiscalizado por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), tuvo un valor doble para el conjunto de los «Kosiukos», ya que este título les asegura una plaza en el próximo Torneo Argentino.

La superioridad del equipo de 9 de Julio comenzó en la fase de grupos. Clasificados en la Zona “A”, dominaron a sus rivales con autoridad y obtuvieron el primer puesto de su grupo sin ceder un solo set. En esta primera etapa, el equipo superó de forma consecutiva a Ramallo (15-12 y 15-13), La Plata (15-10 y 15-10), Salliqueló (15-6 y 15-3), San Vicente (15-4 y 15-4) y General Alvear (15-11 y 15-10). Esta racha invicta los depositó directamente en las semifinales del torneo.



Allí, «Kosiukos» se midió ante Las Flores en un partido intenso que requirió un set de desempate. Tras perder el primer parcial por 11-15, los de 9 de Julio revirtieron el marcador, quedándose con los siguientes sets por 15-10 y 10-8.

La gran final los volvió a cruzar con el fuerte combinado de Ramallo, vigente defensor del título provincial. Aunque el primer set fue una batalla reñida que terminó a favor de los Kosiukos por 15-13, el aspecto físico y el recambio fueron la clave. En el segundo set, el equipo mostró una notable superioridad frente al desgaste de su adversario, cerrando el partido con un contundente 15-4 para desatar los festejos por el campeonato.

El plantel campeón estuvo integrado por Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Verónica Mallemaci, Ruben Neri, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Marcelo González, Adrián Spalla y Oscar Spalla, todos bajo la dirección técnica de Susana Reale.