El Newcom de Atlético rumbo a Trenque Lauquen

El Polideportivo Municipal de Trenque Lauquen se prepara para recibir este fin de semana una nueva edición del Torneo Provincial de newcom mixto. La competencia, que se desarrollará entre el sábado 23 y el domingo 24, cuenta con el respaldo de la Federación Bonaerense y la fiscalización de la Secretaría de Newcom de la FEVA, consolidándose como una de las citas más relevantes del calendario deportivo regional.
El certamen adquiere una dimensión estratégica al ser de carácter clasificatorio para el Torneo Argentino que se disputará próximamente en Santiago del Estero. Entre los protagonistas destaca la presencia del Club Atlético 9 de Julio, que llega a la cita en una posición de privilegio. Al ser el vigente campeón y líder del ranking nacional, el equipo ya tiene asegurado su lugar en el Nacional, por lo que participará en calidad de invitado con el objetivo de mantener el ritmo de competencia y ajustar los últimos detalles tácticos de su plantilla.
En la categoría de mayores de 50 años, el Club Atlético deberá medirse ante otros diez equipos en un formato de zonas que promete máxima exigencia. El sistema de competición agrupa a los participantes en dos sectores, donde solo los dos mejores de cada uno accederán a las semifinales. Los expertos coinciden en que el nivel del newcom en la provincia de Buenos Aires ha experimentado un crecimiento notable, con equipos cada vez más competitivos que buscan desafiar la hegemonía de los actuales líderes nacionales en la arena de Trenque Lauquen.
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