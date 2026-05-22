Clara Vianello, el bandoneón de «Severino»

Una interesante propuesta teatral llega hoy viernes a la Biblioteca José Ingenieros. El unipersonal «Severino, el infierno tiene nombre» protagonizado por Juan Manuel Correa y dirigida por Mariano Dossena. La obra, que fue declarada de interés por la Provincia de Buenos Aires, pertenece Gabriel Rodríguez Molina, y relata los últimos minutos del anarquista Severino Di Giovanni en el calabozo de la Penitenciaria Nacional antes de ser ejecutado durante la dictadura de Uriburu en 1931.

«Severino» cuenta con una particularidad. Tiene música original en vivo a cargo de una bandoneonista. Ella es Clara Vianello y dialogó con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) sobre la obra, pero en especial sobre como se gestó su inclusión en la misma. Además, contó el vinculo con el instrumento, uno de los «nada fáciles».