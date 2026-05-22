Doble salida de Bomberos al basural

Fue un jueves frío, de otoño, pero trajo un deja vú de los días de verano, de esos que se vivieron con el basural incendidado. Ni bien comenzó a amanecer, una densa columna de hubo empezó a llamar la atención. César Gatti, Segundo Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, relató amablemente, como siempre, a EXTRA cómo fue el trabajo realizado.



Hubo dos salida al basural. El primer llamado fue a las 02:03 de la madrugada. Dos dotaciones acudieron al sector trasero, en la calle paralela al Acceso Perón, al costado de la Planta Recicladora, donde se había generado un intenso foco. El trabajo de los bomberos estuvo centrado en apagar las llamas rápidamente y evitar así que se propagase a un sector lindero en donde había bastabte ramerio. A las 3: 45 de la madrugada el fuego estuvo controlado.

Luego hubo una nueva salida a las 9:40, porque «el personal municipal habia comenzado a trabajar y, al remover, se reavivó un foco en el mismo lugar de la primera salida«. Además se habian predido unas cubiertas. Tres dotaciones trabajaron hasta las 12, después quedó la gente municipal removiendo y echando agua con el regador.

Pero no todo fue humo para los Bomberos. Llegada la tarde, a las 18:05 realizaron un rescate de un perro que había caído en un pozo ciego en desuso. Esto fue en un domicilio en la calle Juan XXIII. Media hora después estaban de vuelta en el cuartel.