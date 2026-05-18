Exitoso fin de semana con karting y picadas

El AutomotoClub Nuevejuliense consolidó su capacidad organizativa tras coordinar con éxito un fin de semana donde se desarrollaron, de manera simultánea, dos de los eventos más convocantes del deporte motor regional. Por un lado, una nueva fecha del Karting del Centro y también las competencias de Drag Racing 201. El funcionamiento en paralelo de ambas disciplinas requirió un despliegue logístico considerable por parte de la comisión directiva, socios y colaboradores, quienes trabajaron durante varios días para garantizar que tanto el autódromo como el kartódromo estuvieran en condiciones óptimas para los equipos y el público.

La respuesta de los aficionados fue uno de los puntos más destacados de las jornadas. El Karting del Centro volvió a registrar un elevado número de participantes con competencias de alto nivel, mientras que las picadas de aceleración atrajeron a una importante cantidad de competidores y fanáticos. Desde la institución señalaron que el acompañamiento masivo de los espectadores resultó un factor fundamental para sostener este tipo de propuestas combinadas, las cuales generan un movimiento constante en el predio y fortalecen la actividad económica y deportiva de la localidad.

Con un balance que los organizadores calificaron como altamente positivo, el club ya proyecta sus próximos compromisos sin margen para el descanso. La agenda deportiva continuará este fin de semana con una propuesta doble: el sábado se realizará una jornada especial dedicada a las Glorias del TC, enfocada en la historia del Turismo Carretera, mientras que el domingo y el lunes feriado el trazado recibirá al Turismo Promocional para una nueva fecha de su campeonato. Las autoridades del AutomotoClub adelantaron que en los próximos días se darán a conocer los detalles cronológicos y logísticos de estos eventos, que buscan afianzar al autódromo de Nueve de Julio como uno de los principales núcleos del motor en la región.

Fotos gentileza Prensa Automotoclub Nuevejuliense