No hay dos sin tres

Ampliamente reconocido artística y científicamente, activista incansable, Guillermo Hough siempre está en un proceso creativo constante. A veces con cosas nuevas. Otras, tratando de rejuvenecer o actualizar hechos artisticos que merecen, de tanto en tanto, ser presentados de manera distinta a nuevas audiencias. Porque, como dice Mirta Legrand, el público se renueva, y el mensaje detrás de una obra artistica pude resignificarse o revalorarse con el el paso del tiempo.

Hace meses que Hough y un grupo de talentosos profesionales del arte están preparando una nueva versión de “La hija del puestero”, obra que es de su autoria y que vió la luz de un escenario por primera vez allá´por los primeros años de los 2000, en el ciclo “Teatro por la identidad”. La del próximo 23 de marzo en el Museo de nuestra ciudad será la tercera vuelta a los escenarios. Pero esta vez, en un novedoso formato interdisplinario, que combina la actuación real con flashbacks de la historia proyectados audiovisualmente en una suerte de relato paralelo.

El mismo Hough, acompañado por Juan Fassino, hipertalentoso y fiel ladero de aventuras teatrales (aunque a veces, segun han confesado, se sacan chispas) dialogaron y se explayaron a gusto en su vista a “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) anticipando el reestreno de “La hija del puestero”, que además tendrá función doble, porque se va a proyectar el cortometraje «El limonero», todo en el marco de un nuevo aniversario del golpe civico/militar del 24 de marzo de 1976.