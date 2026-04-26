ANSES: Gonzalo Crespo confirmó operativos en localidades

El titular de la agencia 9 de Julio de ANSES, Gonzalo Crespo, habló en “Temprano para todo” (Supernova 97.9) sobre el proceso de reestructuración que atraviesa el organismo a nivel nacional, en el marco de un esquema de retiros voluntarios y los próximos operativos en las localidades que se llevarán a cabo en mayo.

Respecto al primer tema, Crespo explicó que «no hay despidos. Quien se retira lo hace porque acepta un retiro voluntario que ofreció el Gobierno. En nuestra sede vamos a tener algunos adheridos. Todavía no se ha concretado, pero sí, vamos a tener retiros. Eso también nos va a llevar a que, en un lapso de tiempo, debamos readaptarnos con los operadores y agentes que nos queden, y los que nos van a faltar”. En ese sentido, señaló que la proporción de agentes que podrían adherir rondaría el 25% de la dotación actual, aunque aclaró que aún no hay cifras definitivas. También indicó que no se prevé el ingreso de nuevo personal: “Una vez finalizada la reestructuración, se evaluará la posibilidad de solicitar agentes de ANSES de otras dependencias que acepten venir a 9 de Julio. La idea es que sean trabajadores ya contratados y con experiencia. Si no se logra, se analizará con la regional de Chivilcoy cómo continuar”.

En paralelo, destacó las gestiones para sostener y ampliar la presencia del organismo en el interior del distrito, una de las principales demandas de delegados municipales e instituciones locales. Actualmente, ANSES mantiene puntos de contacto fijos en Dudignac (primer jueves de cada mes), Quiroga (segundo) y Patricios (tercero).

“También, desde nuestro grupo de trabajo en La Libertad Avanza, venimos recogiendo ese reclamo. La resolución de sumar o retomar otros puntos depende de la regional, y nosotros tenemos que ver cómo nos adecuamos, sobre todo por la reducción de personal que afecta la posibilidad de viajar a las localidades”, explicó.

En ese marco, confirmó una serie de operativos móviles en distintas localidades: el 11 de mayo en Naón y La Niñal, el 18 en Morea y 12 de Octubre; y el 26 en French. Estos dispositivos funcionarán con atención en doble turno —mañana y tarde— aunque los horarios aún no están definidos.



“Me gustaría destacar que es importante que los vecinos aprovechen estas oportunidades para realizar sus trámites. Esto también es una evaluación: en función de la demanda, la regional decidirá si los operativos continúan. Queremos recuperar la territorialidad en el partido de 9 de Julio y brindar un mejor servicio”, remarcó.

En esa línea, no descartó que, de no justificarse una frecuencia mensual, los operativos puedan realizarse cada 60 días: “Lo importante es estar presentes. En esta primera etapa logramos sumar cinco localidades más, además de los puntos fijos, lo cual es muy positivo”. Crespo adelantó además que acompañará personalmente cada operativo móvil: “Voy a estar en cada caso, acompañando a la oficina móvil”.

Consultado sobre si esa presencia en territorio tiene también un trasfondo político, respondió: “Yo pertenezco a un grupo político, no lo niego: La Libertad Avanza. Nosotros trabajamos para la comunidad y hoy me toca estar acá. Nunca había ocupado un cargo público. Realmente me gusta y me interesa. Dije que iba a trabajar para la gente, y eso es lo que voy a hacer dentro de mis posibilidades”.

“Veo el trabajo que realizan los concejales, los consejeros escolares, recorriendo todo el partido. Como grupo político, nos debemos a la gente, nada más que eso”, concluyó.