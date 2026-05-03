Los gastos que desafían el relato de austeridad

El informe de gestión presentado por Manuel Adorni ante el Congreso incorporó un anexo que introduce un elemento incómodo en el relato oficial: la utilización de recursos de Nucleoeléctrica Argentina para consumos que difícilmente puedan asociarse con la operación de un sector estratégico.

El documento —de 58 páginas— detalla que, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, se registraron gastos en hoteles de alta gama en Europa, servicios recreativos en playas españolas, compras en tiendas comerciales y extracciones de efectivo por montos que superan los 50 millones de pesos, tanto en el país como en el exterior. La información no individualiza responsables, pero delimita un período que coincide con la gestión de Demian Reidel al frente de la compañía.



La existencia de una cuenta corporativa centralizada —identificada en el informe— desde la cual se canalizaron gran parte de los consumos internacionales, sumada a la reiteración de operaciones en rubros ajenos a la actividad nuclear, plantea interrogantes sobre los controles internos. Más aún cuando los gastos incluyen pagos en free shops, discotecas y servicios de carácter recreativo.

La difusión del informe, originada en un pedido de acceso a la información pública promovido por la diputada Florencia Carignano, obligó a la empresa a ofrecer explicaciones. Desde la actual conducción se sostuvo que existe un universo amplio de tarjetas corporativas bajo auditoría, aunque la frecuencia y el perfil de los consumos detectados sugieren que esos mecanismos no resultaron suficientes para prevenir desvíos.

En paralelo, Demian Reidel buscó despegarse del episodio a través de sus redes sociales, donde afirmó que sus resúmenes no reflejan gastos personales y cuestionó la interpretación de los datos. Sin embargo, la coincidencia temporal entre los consumos en el exterior y sus viajes oficiales mantiene abierto el interrogante sobre la trazabilidad de esos fondos.

El caso adquiere relevancia política porque se inscribe en un contexto en el que el Gobierno ha construido su identidad sobre la idea de austeridad en el uso de los recursos públicos. La eventual coexistencia de ese discurso con prácticas de gasto que lo contradicen introduce una tensión que trasciende lo administrativo y se proyecta sobre la credibilidad de la gestión. Tras la repercusión del informe, la actual conducción de la empresa anunció la revisión de los consumos internacionales y la decisión de discontinuar el uso de tarjetas corporativas en viajes. Se trata de medidas que apuntan a recomponer controles, pero que llegan en un escenario donde el debate ya no se limita a la eficacia de los mecanismos de auditoría, sino que alcanza a la responsabilidad política por su eventual insuficiencia.

El problema no es la existencia de gastos —inevitables en cualquier estructura estatal compleja— sino su naturaleza, su reiteración y el momento en que se produjeron. Lo que entra en discusión ya no es solo la gestión, es la coherencia.