Fusari: «Se dicen cosas con mala intención y sin información»

La Subsecretaria de Producción del municipio, Cecilia Fusari se refirió al Pedido de Informes expuesto por la concejal María Elena Defunchio (Unión por la Patria) en el recinto del Concejo Deliberante en la sesión del pasado jueves y ampliado el viernes 15 de mayo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). Los dichos de Defunchio se pueden leer y escuchar en Extra Digital (‘Pedido de informes por números de «Sazón»’).

Convocada para conocer su respuesta a ese pedido, Fusari expresó que estaba “para poner luz en un montón de comentarios que hemos escuchado y que no son buenos para la gestión y son con mucha malicia. Respondo en general y a las dudas en particular de la concejal, en este caso, que tiene tantas dudas y tantas inquietudes. Toda esa documentación que vi que la mostraba y que hacía tanto alarde, está en el expediente. Hay un expediente del proyecto ‘Sazón’ y estamos trabajando en la ordenanza porque entendemos que es un acontecimiento que necesita una ordenanza en particular y que para el próximo evento debería estar hecha”.

Fusari se preocupó en aclarar que “la Cámara de Comercio solo hizo las veces de administrador de los fondos porque queríamos darle plena transparencia a la entrada y salida de dinero y por otro lado porque era el único mecanismo que teníamos para conseguir mejores precios en los proveedores porque iba a ser el pago inmediato del dinero. Quiero liberar a la Cámara de cualquier tipo de duda o responsabilidad porque lo que hizo fue firmar un convenio de colaboración y recibir las transferencias de los usuarios de stand y hacer los pagos. Pero toda esta información está super detallada en un Excel de cada uno de los ítems en un expediente de acceso libre, porque muchas de las cosas que se dicen son con mala intención y sin información”.

Información oficial de los gastos del evento

La funcionaria aclaró algunos puntos sobre el futuro del evento: “Se está evaluando cambiar el lugar de realización del evento para minimizar las molestias a los vecinos, considerando alternativas fuera del centro de la ciudad, como la avenida San Martín, donde habría menos impacto sobre el tránsito y los residentes” y que se descartaron otros espacios por reclamos vecinales relacionados con el ruido. Además expresó que “el evento busca beneficiar a toda la comunidad y especialmente a los comercios locales, que han tenido buenos resultados y una excelente devolución, invitando a los concejales a dialogar directamente con los participantes para comprender el impacto positivo”.

También tuvo otro párrafo para la concejal Defunchio: “Fundamentalmente yo le invitaría a que recorra a cada una de los participantes de que estuvieron en la feria ‘Sazón’ y que los escuche, porque me parece que lo que se pierde de vista, es que el trabajo que se hizo fue para la ciudad de 9 de Julio, para toda la población, y para dar una mano a comercios que no la están pasando nada bien, y era una forma de estar apoyando y acompañando”.

Fusari explicó que tras una evaluación con todos los involucrados, se concluyó que el resultado fue muy positivo y se planea mantener la fecha en abril para no superponerse con otras fiestas. Reconoció que hay mucho por mejorar, especialmente en el aprovechamiento del escenario y la programación de actividades, sobre todo, sugiriendo la inclusión de más números artísticos desde el mediodía del sábado y mayor participación de artistas locales. Se propone considerar la instalación de escenarios adicionales más pequeños, como se hace en otras fiestas, para extender la programación durante la noche del sábado, descartando la idea de sumar el viernes al evento para no incomodar a los vecinos con cortes prolongados y porque ese día se utiliza para el armado logístico. Y concluyó que siempre hay aspectos por mejorar en la organización.