En La Niña «no hay (más) plata»

Lo que se temía finalmente se terminó concretando: el retiro del cajero automático de La Niña que abastecía el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Así lo confirmó el delegado municipal de la localidad. Leandro ‘Nano’ Álvarez lo hizo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).

La decisión tuvo su punto de partida en la sucursal Pehuajó del ‘Banco Provincia’ que era la encargada de proveer de fondos al cajero y resolvió llevar a cabo la clausura del mismo, amparándose en el reducido movimiento del mismo según sus estadísticas que no se dieron a conocer. Álvarez explicó que “cuando llegó la notificación de Banco Provincia del levantamiento del cajero automático, se hizo todo lo que corresponde: la intendenta María José Gentile elevó el pedido a La Plata y también nos apoyaron todos los bloques del Concejo Deliberante, en realidad todos los partidos políticos. También el tema se trató en el Concejo Deliberante”.

Y más adelante, ya con la resignación propia del momento ‘Nano’ Álvarez expresó: “O sea, que todo lo que estaba al alcance, tanto de la comunidad de La Niña, como mía, como de la intendenta María José Gentile y de los bloques, se hizo. Todo lo que se podía hacer, se hizo”.

Y agregó que “el lunes -por el 4 de mayo- llegaron dos camiones de caudales, y pensamos todos que si llega dinero es que no va a cerrar; error. No, nada de eso; cuando me acerqué hasta ahí, había 5 efectivos policiales de custodia, y ya estaban sacando la cartelería y también ya estaban cortando la luz, o sea, que en este momento el cajero ya no está operativo, no está ocupado. Están los aparatos, pero ya está apagado todo lo que es el cajero”.



Leandro «Nano» Alvarez / Delegado Municipal La Niña

Y sabe como cambia el panorama para los niñenses: “La preocupación de los vecinos es muy grande porque, si bien afecta a todos, afecta principalmente a los jubilados y pensionadas que cobraban aquí en el cajero. Ahora tienen que viajar al 9 de julio o mandar a alguien, y aparte de la complicación que es para un jubilado viajar influye lo económico, porque un viaje a 9 de julio sale entre 40 y 50mil pesos; ese es el tema. La preocupación es grande, y sólo queda decir que se ha hecho todo lo posible en estos casos. Y bien se sabe, y sabemos todos, que cuando se toma una determinación desde arriba, es muy poco lo que se puede hacer. Yo decía el otro día, charlando con la gente, que hace 12, 13 años pasó exactamente lo mismo, pero era otro momento. No había los adelantos que hay ahora. Ahora, cada uno tenemos una billetera virtual donde tenemos el dinero, donde se maneja de otra forma, pero, por supuesto, que complica sobre todo a los jubilados y pensionados y afecta también al comercio del pueblo”. Aunque remotamente, el delegado de La Niña, alberga la esperanza: “a ver si hay alguna otra resolución que cambie todo” .

¿Ustedes van a intentar algún otro tipo de gestión?: “Vamos a seguir intentando, dentro de lo que podamos; también la intendenta está al tanto y va a seguir intentando tratar, de dar vuelta esto y vamos a seguir hablando con los concejales de todos los partidos. La esperanza, no tenemos que perderla, si bien somos realistas, de cómo es esto. Pero, seguiremos intentando” cierra Álvarez, con una esperanza que tiene poco de convicción porque sabe que él y sus vecinos han perdido una batalla no querida.