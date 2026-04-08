Vecino de Quiroga reclama pago por trabajos en red vial

El primer día de abril, el operario y propietario de maquinaria vial, Franco Matías Iriarte -residente de Quiroga- expuso en la red social Facebook su sinsabor por un pago no realizado por el municipio de 9 de Julio. Textualmente Iriarte decía: “Hace un año se empezaba a llenar de agua Quiroga; me llamaron de urgencia para empezar a realizar obras de desagote, mantenimiento de caminos, colocación de alcantarillas, canalizaciones, etc. A pesar de advertencias de muchas personas por el pago, no dudé en trabajar: “el pueblo es lo primero” pensé. ¡Se hizo mucho!: domingos, feriados, de sol a sol, no importaba, se venía el agua. Se trabajó hasta el 4 de julio (de 2025). Hoy me pregunto si hice lo correcto. Hace meses que prometen un plan de pagos, pero nunca aparece, todos mienten, te boludean (sic); llamás y siempre hay una excusa: cuando no está de vacaciones, está de licencia, todos se pasan la bola, pero ¡estamos a UN AÑO! De tanto esfuerzo y parece que nadie tiene intenciones de pagar”.



Tal vez con esto solo bastaría para resumir la situación, pero Iriarte amplió su desazón y recorrido infructuoso en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9).

Iriarte reafirma su experiencia de 25 años trabajando en caminos no sólo, como ahora, en el distrito de 9 de Julio sino también que lo ha hecho en los vecinos partidos de Lincoln y Carlos Casares, además operando para vecinos y productores en forma particular: “Había que actuar rápido y no dejar que se acumule el agua, porque ya había visto como había sido la situación en 2001”.

Después aclaró como fueron los pocos cobros que pudo percibir: “primero habíamos acordado que de acuerdo a los trabajos realizados las facturas se iban a dividir en tres e ir pagando, pero fue muy poco el tiempo en que se efectuó así; se pagaba un tercio de cada factura y quedaba el resto sin cumplir. Todo se fue dilatando hasta que en septiembre ya no pagaron más”. Iriarte también expuso su tolerancia y flexibilidad para esperar esospagos que nunca llegaban. Y las evasivas del municipio y su paciencia agotada.

Referencia que los primeros días de enero de este año viajó a 9 de Julio para gestionar personalmente el cobro: “el lunes te llamamos” sonó como la excusa perfecta y después de 45 días (fines de febrero) nada de eso ocurrió. Las semanas han seguido pasando y el pago no se ha concretado. Aún se le adeuda el 80 por ciento del trabajo realizado. Fortuitamente al momento de la entrevista recién había ingresado el pago del 20 por ciento del monto acordado. Franco repasa algunas de las tantas excusas recibidas: “El tesorero no me paso nada”, “ahora lo reclamo” o “cuando tenga alguna novedad te aviso”.

Sus trabajos, principalmente consistieron en hacer la canalización de R. J. Neild hacia Quiroga: “el trabajo que hicimos va a servir por muchos años” subraya. Y atribuye, como muchos se han ocupado en remarcar, que los problemas sufridos fueron por falta de mantenimiento. Nada que no se haya dicho. También hizo referencia los caminos que sería el paso siguiente: “hay muchísimos caminos que hay que acomodar”.

Repasa también el costo del litro de gasoil cuando comenzó los trabajos: “Era de 1200 pesos; hoy está a 2400 pesos, exactamente el doble y no estoy pidiendo adecuación de acuerdo al valor del combustible usado”.

“En 25 años de trabajo es la primera vez que me pasa algo así” finaliza Franco Iriarte. Sin dejar de reconocer la relación óptima trazada con el anterior secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Pablo Boufflet: “Siempre se portó bien conmigo, fue muy claro siempre, me consultó mucho; formé una buena relación y me pareció una persona muy honesta. Este es un problema administrativo”.