El Principito, el Zorro y el jardín de rosas

Por Javier J. Pappalardo

El Principito llegó a un jardín lleno de rosas y se sintió traicionado. Creía que su rosa era única y de pronto había miles de rosas iguales. Pensó que la suya, entonces, no tenía nada de especial. Fue el Zorro el que lo detuvo. Pero no le habló de rareza ni de exclusividad. El Zorro le habló de vínculos. Le explicó que lo que hace única a una rosa no es su apariencia sino el tiempo que uno ha invertido en ella. Y entonces pronunció una de las frases más citadas del libro: «Eres responsable para siempre de lo que has domesticado».

En el lenguaje del Zorro, domesticar no era poseer. Era crear lazos. Era dedicar tiempo. Era volver importante algo que antes te era indiferente. El Principito entendió que su rosa no era especial porque fuera distinta a las demás, sino porque él la había regado, él la había protegido, él la había escuchado. Y sobre todo, él la había elegido.

Vivimos en una época donde todo parece reemplazable —personas, proyectos, vínculos— y sin embargo seguimos buscando desesperadamente algo que nos parezca único. La contradicción no es casual: es el síntoma de una cultura que confunde rareza con valor. Que cree que algo vale porque es escaso, porque nadie más lo tiene, porque es diferente. Y cuando descubre que no es tan diferente, que hay mil rosas iguales, que hay mil personas con los mismos talentos, que hay mil proyectos similares, se siente estafada.

El Zorro le enseñó al Principito algo que nuestra época se resiste a aprender: el valor no viene de la rareza sino del vínculo. No de lo que una cosa es, sino de lo que vos hiciste con ella. Del tiempo que le diste. De las noches que la cuidaste. De las veces que elegiste volver.

Hoy los algoritmos nos ofrecen siempre algo mejor, más nuevo, más compatible, más eficiente. Están diseñados para convencernos de que lo que tenemos es provisorio y lo que viene será superior. Son, en ese sentido, la antítesis exacta del Zorro: maquinarias de desarraigo que nos entrenan para no domesticar nada, para no invertir demasiado, para mantener siempre una salida abierta. La lección del Zorro, en ese contexto, no es nostalgia, es resistencia.

Quedarte no es resignación. Elegir de nuevo lo que ya elegiste es un acto de construcción, no de conformismo. La rosa del Principito no era única porque fuera la más bella. Era única porque él había invertido en ella algo que no se recupera: tiempo propio, atención genuina, presencia irreemplazable. Y eso, en definitiva, es lo único que nunca se puede copiar ni reemplazar. No la rosa. Vos regándola.